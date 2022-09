Sete anos depois, Medicina volta a ser o curso com a mais alta nota de entrada

Medicina destrona as engenharias, sete anos depois

Medicina regressa ao topo dos cursos de Ensino Superior com a nota de entrada mais elevada, com 18,9. O primeiro lugar deste ranking pertence, assim, ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.

No entanto, depois de anos do domínio das engenharias, não será de admirar que o pódio só fique completo com duas licenciaturas do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. O segundo lugar é ocupado pelo antigo líder, o curso de Engenharia Aeroespacial, com 18,85 de nota do último colocado.

Já Engenharia Física Tecnológica fecha o 'top 3', com uma média mínima de entrada de 18,78. A Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade do MInho dominam a lista das dez instituições com as classificações de entrada mais elevadas.



No cômputo geral, os últimos lugares são ocupados pelas licenciaturas de Equinicultura, do Instituto Politécnico de Portalegre, Gestão e Administração Pública, do Instituto Politécnico de Bragança, e Artes Visuais, na Universidade da Madeira, onde a nota do último colocado não descolou dos 9,5.