"Foi um erro apostar as fichas todas na prevenção" de incêndios

Portanto, 2022 faz-lhe lembrar 2017 do ponto de vista do combate, porque o sistema não se adaptou à realidade?

É exatamente isso. Nós não podemos ter grupos de combate a sete ou oito horas de uma frente de fogo. Isso não existe. Quando nós temos incêndios como os de Chaves, Vila Pouca de Aguiar-Murça, o da Covilhã, ou o da Covilhã-Guarda-Serra da Estrela, a serem combatidos por bombeiros que vêm do Algarve, do Alentejo, do Porto ou de Braga, que estão a seis, sete ou oito horas de distância, isso não pode acontecer.

Mil e seiscentos bombeiros num teatro de operações, é um número absolutamente exagerado do ponto de vista da gestão logística. Exige uma capacidade que o sistema não tem.

Por isso é que nós queremos um Comando Nacional de Bombeiros, que numa situação como esta, só se preocupa com a supressão do fogo. Não está preocupado com a evacuação das populações, não está preocupado com o corte das estradas, não está preocupado com a logística, nem com a capacidade de outros agentes de proteção civil estarem disponíveis ou não. Está concentrado naquilo que é a sua tarefa principal, articulando meios terrestres dos bombeiros com meios aéreos e com máquinas de rasto. E é isto que tem que ser entregue a uma única entidade, e responsabilizar essa entidade pelo sucesso ou insucesso da operação.

Apliquemos essa sua ideia a um caso concreto. Serra da Estrela, por exemplo, é o maior incêndio do ano. Se existisse um Comando Nacional de Bombeiros, o que é que tinha sido diferente na gestão daquele incêndio?

Eu não posso dizer o que é que podia ser diferente, porque não sou o comandante nacional desse grupo de bombeiros e, portanto, nós estamos no momento da especulação. Agora, o que eu posso dizer é que se houver um Comando Nacional de Bombeiros, provavelmente, um número de equipas mobilizadas depois do incêndio é menor, que tem que haver uma maior capacidade de pré-posicionamento de meios, porque se eles existem e estão disponíveis, nós podemos colocá-los onde a avaliação de risco nos diz, às vezes com uma semana de antecedência, onde é que podem ocorrer os incêndios mais complexos, e haveria uma maior articulação entre os meios aéreos e os meios terrestres.