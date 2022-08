Descontos no retalho quase anulam inflação no material escolar

Inflação agrava fatura do material escolar?

Nestas grandes superfícies analisadas, não. No “Hipermercado A” o cabaz de material escolar ficou por 51,99 euros, com descontos, apenas 30 cêntimos acima da fatura do ano passado, o equivalente a 0,5%.

No “Hipermercado B” a fatura sofreu um agravamento de 3,5%. O cabaz de material escolar custa mais 2,34 euros em comparação com 2021.

Ainda assim, estas subidas ficam muito aquém da inflação registada no material escolar, que segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), foi de 8,3% em julho, face ao mesmo mês do ano anterior. É mais do dobro dos aumentos no “Hipermercado B”, onde os preços sobem mais.

Contas feitas, os aumentos registados no material escolar, nos dois hipermercados visitados, não estão a acompanhar a inflação em Portugal.

Estes preços já incluem as promoções e descontos associados. No “Hipermercado A”, representam uma poupança de 18,50 euros, enquanto no B chega aos 16 euros.