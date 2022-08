Ana abriu a porta e voluntários recuperaram a casa. "Nem sonhava com isto"

Ligam as colunas de som ao telemóvel e começam a trabalhar cedo. Às primeiras horas da manhã, em Figueiró da Granja, o grupo de oito voluntários da Just a Change começa a meter mãos à obra. Esta associação sem fins lucrativos, com sede em Lisboa, reconstrói casas de pessoas carenciadas em Portugal.



Tem 17 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, desde a contabilidade à área financeira, e abre inscrições anualmente para voluntários. Em Fornos de Algodres estão 21 voluntários para reabilitar duas casas, em 12 dias.

“Geralmente, os campos têm a duração de 15 dias, algumas vezes um mês. Estamos a dormir na residência de estudantes até ao dia 7 de agosto e as refeições levantamos na cantina da escola e na Santa Casa. Os materiais são de fornecedores de Fornos”, destaca Eduardo Lopes, 26 anos, diretor do campo de férias em Fornos de Algodres, onde estão a ser reabilitadas duas moradias.

Formado em gestão, Eduardo Lopes já colabora com a Just a Change desde 2017. “Esta casa foi-nos sinalizada pela câmara, falamos de uma família com dois filhos, que há muitos anos compraram esta quinta e não tiveram dinheiro para a acabar de construir”, recorda Eduardo Lopes.

Os voluntários vão, por exemplo, colocar isolamento térmico na parte exterior do edifício, pintar a casa toda, colocar massa em zonas onde não tinha e que ainda está em tijolo”, instalar uma “casa de banho nova e transformar a sala, cozinha e quarto, que estão juntos na mesma divisão”, observa, apontando outras fragilidades da moradia, localizada em Figueiró da Granja, concelho de Fornos de Algodres.

“Eles não têm água quente, quando chegámos tinham o poço seco, tivemos de pedir água. Eles têm uma fossa, não havendo rede de esgotos, têm de a esvaziar. Mas esse é um problema estrutural. Ainda há muitas situações assim, em 2021 fizemos 18 casas de banho de raiz, em que em muitas delas, tomavam banho num balde com um copo, mas falamos de zonas rurais e de zonas urbanas, por exemplo no centro do Porto, pessoas que vivem sem água quente”, lamenta o responsável.