Turismo recupera, mas ainda está em convalescença

O tempo diplomático é mais lento do que o das empresas

O setor do turismo em Portugal precisa de cerca de 45-50 mil pessoas e devido à falta de mão-de-obra, será necessário recorrer à imigração.

No fim de julho o governo aprovou legislação que vai facilitar a concessão de vistos de trabalho ou para procura de emprego, especialmente de cidadãos de países de língua portuguesa. Entretanto, está planeada uma missão empresarial a diversos PALOP´s em Outubro com o objetivo de agilizar o recrutamento.

Alexandre Marto Pereira não tem dúvidas que este devia ter sido um processo mais célere. “Avançou-se qualquer coisa, do ponto de vista simbólico, com este acordo com a CPLP. Mas acho que o tempo diplomático não é o tempo dos empresários e não sei até que ponto é que os consolados e a máquina diplomática portuguesa se conseguem identificar com esta necessidade económica, da hotelaria e outros setores”.

O hoteleiro diz compreender todos os cuidados necessários em relação à segurança, mas também sublinha que tudo isso foi acautelado neste acordo, que levou muito tempo a ser alcançado. E chama a atenção que, entretanto, a hotelaria – cumpridora da lei em vigor – se vê muitas vezes ultrapassada por oferta de mão de obra ilegal, que não usa, mas que é utilizada noutras atividades, penalizando os imigrantes com situação regularizada, as empresas cumpridoras e especialmente os que trabalham ilegalmente, sem quaisquer direitos. “Esta legislação pretende alterar essa realidade e espero que a máquina do Estado consiga pô-la em ação”.

Premiar comportamentos amigos do ambiente dá melhores resultados

Responder à crescente necessidade de sustentabilidade ambiental é outro dos desafios com que a hotelaria se confronta. Por enquanto, a maior parte das alternativas ecológicas implica custos acrescidos para os clientes. E a adesão é mais difícil. “Genericamente, as pessoas não estão preparadas para pagar”.

Por isso, no LUMEN Hotel, da United Hotels Portugal (que inclui este hotel em Lisboa e os dez do Fatima Hotels Group), a decisão foi a de premiar os hóspedes que optem por atitudes mais amigas do ambiente.

“No check-in perguntamos ao hóspede se quer ou não que se limpe o quarto diariamente. É muito mais do que a mudança das toalhas. Se aceitar, nós oferecemos-lhe 5 euros/noite e por quarto para gastar noutras áreas do hotel, como o bar ou restaurante E a adesão dos clientes é gigantesca. Cerca de um terço. O curioso é que boa parte das pessoas nem sequer usa o prémio. Fá-lo porque estão cada vez mais sensíveis a esta questão ambiental. Percebem que há poupança de recursos, água e energia e recebemos muitos elogios por esta prática”, diz Alexandre Marto Pereira.

Ainda assim, depende do perfil do cliente: se for um casal com filhos pequenos, é provável que tenha poucas condições para aceitar a oferta. Mas noutros casos, em que passam pouco tempo no quarto, é razoável, diz o hoteleiro.

Uma prática possível neste novo hotel da capital, muito focado no cliente norte-americano, que tem estadias médias de 4 dias. “Há quem opte pela limpeza dia sim, dia não ou nem isso”. Nos hotéis de Fátima, em que a estadia ronda 1,3-1,4 dias, não é viável.

Ainda assim, Alexandre Marto Pereira diz não ter dúvidas que este é um caminho que outras unidades vão fazer mais cedo ou mais tarde. “É uma solução de eficiência: o planeta ganha, o hotel e o hóspede também, não há nenhum inconveniente. Portanto, acho que é inevitável que outros hotéis importem este tipo de soluções que, aliás, já existem noutros países”.