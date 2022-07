Em Penedono são elas que chefiam

"Como gerente, acho que nós mulheres somos um bocadinho mais sensíveis que os homens, até na liderança dos colegas, ligamos mais à parte emocional. E na parte social com os clientes temos uma sensibilidade diferente", assegura, antes de rematar:

"Claro que ainda há estigma e preconceito, mas na minha atividade como gerente de um banco, não sinto preconceito nenhum."

Nos anos 80 nem todas iam à escola

Os dados mostram que Penedono é um caso raro no panorama da igualdade de género em Portugal.

De acordo com a edição 2021 do Boletim Estatístico da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género , no que diz respeito à percentagem de mulheres nos órgãos dirigentes superiores na administração local, em 2020 as mulheres estavam sub-representadas em todos os cargos de dirigentes superiores , tanto de 1.º como de 2.º grau, sendo a chamada "taxa de feminização" apenas de 26,4% e 37, 5%, respetivamente.

O boletim aponta que, na administração local, não se atingiu sequer o limiar mínimo de representação estipulado por lei em nenhum cargo de chefia de direção superior. As mulheres ainda se encontram sub-representadas nas presidências dos órgãos executivos do poder local (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) e a taxa de feminização dos eleitos(as) para as presidências de câmara continua a não ter muita expressão (10,5% em 2017). Já a presença de mulheres nos conselhos de administração das maiores empresas cotadas em bolsa marca outro mínimo, de 26,6%.

Em Penedono, os rácios são outros e o caso de Clara Caetano não é único. Umas estudaram Gestão, outras Finanças, outras Direito, como Ana Carvalho, 47 anos, chefe da Conservatória local, que dá graças pela evolução dos tempos.

"Creio que hoje a desigualdade de género está mais diluída. Lembro-me que, quando fui estudar, havia colegas cujos pais mandavam os filhos para o liceu e as meninas não iam. Isto em 1985."

"Já estou como chefe desde 2006, a equipa está desfalcada, como todos os serviços de notariado desta zona e do interior do país, já que não entra ninguém nestes serviços há 22 anos", partilha a conservadora de registos da Conservatória do Registo Civil e Predial de Penedono. "Estamos a trabalhar nos limites dos limites, a conservatória de Penedono tem um quadro de três pessoas e neste momento tem duas." O mesmo se passa, adianta, em Trancoso, em Sernancelhe, Aguiar da Beira e Vila Nova de Paiva. "O interior está a ficar completamente esquecido e ostracizado", lamenta.

Neste quadro de desertificação, Ana Carvalho não deixa de notar que o único cartório que ainda existe na vila, entretanto privatizado, terá também uma mulher como chefe. "Aqui à volta, a maior parte das conservatórias é dirigida por mulheres. O distrito de Viseu terá três senhores conservadores."