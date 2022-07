Processo de identificação de incendiários "está bem melhor do que em 2017"

O Major Ricardo Samouqueiro, da direção do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR, considera que o processo de deteção de incendiários "está bem melhor do que em 2017".

Ouvido pela Renascença, o elemento da Guarda Nacional Republicana indica que, até agora, já foram detidos 54 alegados incendiários.

De acordo com o ministro da Administração Interna, 13% dos incêndios florestais, em Portugal, resultam de dolo. É à GNR que cabe a coordenação da vigilância e, por isso, necessita de muitas fontes de informação, quer em terra, quer no ar.

O Major Ricardo Samougueiro indica que existem "sistemas de vigilância fixa, de videovigilância florestal, de vigilância móvel", com vários integrantes e componentes.