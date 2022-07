"Governo seria demasiado estúpido e despesista se não aproveitasse o aeroporto de Beja"

A ‘saga’ do Aeroporto de Beja

2000 – Ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho (do XIII Governo liderado por António Guterres), anuncia a constituição da empresa de desenvolvimento (EDAB) que vai promover o aproveitamento da Base Militar de Beja, transformando-a, parcialmente, em aeroporto civil;

2002 – É primeiro-ministro, Durão Barroso. Em Beja, anuncia para 2003, a abertura do aeroporto militar à aviação civil, com valências internacionais.

2003 – Um ano depois, sem novidades, é assinado um protocolo para a criação do aeroporto civil de Beja.

2005 – Após renovação de cadeiras, dois anos antes, a EDAB volta a sofrer agitadas mudanças, com o então primeiro-ministro, Santana Lopes, na sua curta governação, a indigitar uma nova administração. Pouco tempo depois, chega ao Governo, José Sócrates. É aprovado o Estudo de Impacte Ambiental do novo aeroporto. Governo anuncia disponibilidade de verbas para 2006.

2006 – Obra é adiada, com novo anuncio de começo para 2007, podendo ficar operacional em 2008, ainda que seja necessário esperar por 2015 para que se chegue a um número aceitável de passageiros para garantir a sustentabilidade da infraestrutura.

2007 – Lançada, em janeiro, a primeira pedra, com a presença do primeiro-ministro, José Sócrates. Obras começam três meses depois. Em novembro desse ano, a TAP desiste de transferir a manutenção e engenharia para Beja.

2008 – Com um atraso que, por esta altura, já leva 10 meses de atraso, é decidido adjudicar a segunda empreitada, com uma nova previsão de conclusão: 2009.

2009 – Mais atrasos. Afinal, a abertura fica para o ano seguinte. Ainda neste ano, o Governo anuncia que a concessão do aeroporto passa para as mãos da ANA -Aeroportos de Portugal. Paralelamente, começa mais uma ‘novela’, desta vez para a certificação da infraestrutura.

2010 – Por falta de certificação, a abertura é adiada para 2011. Por esta altura, o Tribunal de Contas arrasa o projeto, destacando, entre muitos outros aspetos, a “derrapagem orçamental”, ao mesmo tempo que lembra, dez anos depois de ter arrancado, a infraestrutura “opera em quadro de total incerteza de viabilidade económica”.

2011 – Sem estar certificado, nem a operar, o primeiro voo, excecional, a partir do aeroporto de Beja, acontece a 13 de abril, com um avião da companhia cabo-verdiana TACV, para transportar 70 passageiros. Ainda nesse ano, Passos Coelho toma posse como primeiro-ministro e o seu Plano Estratégico dos Transportes, que vigora até 2015, não inclui o aeroporto de Beja, na lista dos aeroportos nacionais. Mais de um ano depois do previsto, é dissolvida a Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja.

2012 – Governo cria grupo de trabalho para estudar soluções para o aeroporto. Conclui-se que continua nas mãos da ANA, mas que modelo de negócio deverá ser mais direcionado para o desenvolvimento industrial. Entretanto, o Governo avança com a privatização da ANA. Vários aeroportos, entre eles o de Beja, são vendidos à empresa francesa Vinci.

2013 – O Instituto Nacional de Aviação Civil certifica o aeroporto para todos os tipos de tráfego aéreo, podendo Beja receber, a partir de agora, voos de passageiros.

2014 – Fazem-se os primeiros voos comerciais entre Paris e Beja, mas são cancelados dois meses depois do seu inicio. Serviu de retaguarda à Portela, por ocasião da final da Liga dos Campeões da UEFA que se disputou em Lisboa.

2015 – Aeroporto mantém-se sem voos regulares por desinteresse por parte das companhias aéreas, tanto mais que grandes projetos turísticos anunciados para o Alentejo, não se concretizaram.

2016 – Celebra 5 anos. A ANA anuncia esforços para que aeroporto se afirme no segmento do parqueamento de aeronaves, com resultados no inicio deste ano, com a presença da companhia aérea Hi Fly, da euroAtlantic airways e da SATA.

2017 – Continua a funcionar como “plataforma giratória entre operações para alguns operadores aéreos”, com destaque para o estacionamento e a manutenção. Regularmente processam-se voos de aviação privada e também alguns voos charter.

2018 – A empresa Mesa anuncia investimento de 30 milhões de euros na construção de um hangar para manutenção de aviões. Neste ano, fica também para a história, a aterragem do maior avião de passageiros do mundo, o A380, da companhia portuguesa Hi Fly. Em novembro desse ano, o aeroporto bejense viu aterrar um avião da Air Astana que declarou emergência com “a perda dos controlos da aeronave”. Acionados todos os meios, apesar de se ter temido o pior, o avião aterrou com sucesso em terras alentejanas.

2021 – Aeroporto recebe mais de uma centena de voos Premium. Vinci Airports admite vir a ampliar o aeroporto de Beja, caso haja interesse dos operadores.