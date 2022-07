Este foi o junho mais mortal dos últimos 42 anos

Calor pode explicar parte das mortes em excesso



Paulo Santos, médico e investigador do CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde concorda que o aumento da temperatura poderá explicar parte do excesso de mortes registado em junho, já que "este pico de mortalidade corresponde sobretudo a mortalidade não prematura, acima dos 70 anos".

"Acaba por corresponder um bocadinho àquelas mortes expectáveis, mas muito concentradas provavelmente por causa do pico de calor", diz à Renascença.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) classificou o mês de junho de 2022 como "quente e seco". Dados do IPMA mostram que na véspera do pico de mortes registado a 14 de junho, Portugal Continental atingiu os 34ºC de temperatura máxima. Ainda assim, não foi o dia mais quente do mês. No dia 25 de junho, Santarém atingiu os 39.4°C.

Em todo mês de junho, a temperatura média foi de 20.40 °C, +0.98 °C superior ao valor normal no período 1971-2000. Valores de temperatura média superiores aos agora registados ocorreram em 25% dos anos desde 1931.

Esta poderá ser uma explicação, mas o investigador lembra que nunca vamos ter uma contabilidade direta que indique quantas pessoas morreram por causa do calor. "As pessoas não morrem por causa do calor, morrem de doença cardiovascular, de cancro, de doença respiratória, de doença infetocontagiosa. Estas serão as causas de morte durante este verão, como são normalmente durante o ano inteiro ".



O calor extremo, continua o investigador, é um fator de risco que pode fazer com que as doenças se manifestem de forma mais grave. "Quanto mais dias se prolongar", mais significativo será o impacto - como poderá acontecer na vaga de calor desta semana.





Problema climático "não se resolve no Conselho de Ministros". Mas pode ser mitigado (e não é)



Paulo Santos lembra que as alterações climáticas são "uma emergência mundial" e que o problema "não se resolve no Conselho de Ministros". Ainda assim, há formas de mitigar o problema junto da população.



"Nós temos um Ministério da Saúde que se preocupa muito - e bem - com o tratamento das doenças e o apoio aos doentes. E tem alguma incapacidade, aliás, muita capacidade de antecipar estes problemas e de alguma forma pensar em saúde".



O médico, que é também presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar lembra que as doenças associadas ao calor se combatem com "educação e literacia" da população. "Se nós conseguirmos que os nossos velhinhos bebam mais dois ou três copos de água por dia, nós vamos poupar realmente muitas complicações".







"Adiar em saúde chama-se sofrimento, chama se doença, chama-se morte. É este o prejuízo que nós temos", afirma o professor.





Mortes causadas indiretamente pela Covid? "Vamos andar a pagar os juros do que não fizemos durante estes dois anos"

O médico e investigador do CINTESIS considera que "a Covid não justifica as mortes todas diretamente, enquanto causa de morte, mas há uma desestruturação muito grande em termos sociais e dos serviços de saúde", que poderá também ajudar ao aumento no número de mortes.

"Já tivemos outros picos de calor, tínhamos tido 2013, em 2014 e no o ano dos incêndios de 2017 também", lembra o médico, que considera que este ano há um fator a pesar nos números: tudo o que a pandemia veio parar.



"Ficou tudo em suspenso. Ficou tudo muito adiado e o problema é que o adiar em saúde chama-se sofrimento, chama se doença, chama-se morte. É este o prejuízo que nós temos", afirma o professor.

Paulo Santos considera que há responsabilidade política. Se nos meses iniciais o desconhecimento levou todo o mundo a fechar tudo, num ato de auto-defesa, "logo a seguir percebemos o que é que estava em causa e como é que podíamos atuar". "Podíamos ter feito de forma diferente. Sobretudo mantendo as instituições a funcionar e isso não foi feito. Na saúde isso notou-se muito e vimos um atraso muito significativo no apoio aos serviços de saúde e aos cuidados de saúde normais", lembra.

"Vamos andar a pagar os juros do que não fizemos durante estes dois anos", considera o professor. "Há aqui uma responsabilidade técnica, mas há sobretudo uma responsabilidade política de não se ter gerido a crise da melhor forma", defende.