A casa de Fernando ardeu quatro dias depois de ter sido renovada

Tudo aconteceu de forma surpreendente e repentina. Durante a tarde, os filhos ligaram-lhe a avisar que havia focos de chamas nas proximidades. A princípio, pensou que, como a área em torno da casa estava limpa, “não pegava”. Mas algumas fagulhas terão entrado no telhado. Agora, “as paredes estão todas estaladas”, ameaçam ruir.

Rafaela Agostinho, 22 anos, mal viu um foco de chamas no quintal do vizinho procurou intervir. “Tentei puxar mangueiras à volta da casa, para tentar ir regando o quintal. Abri as torneiras todas e não havia uma pinga de água. Dei-me por vencida. Liguei aos bombeiros, liguei para o INEM. O que me disseram foi: ‘incêndios há em todo o lado’, e desligaram-me a chamada”, recorda.

Sem mais recursos ou soluções à mão, a jovem e o irmão fugiram, pelas 17 horas. Quando Fernando conseguiu chegar, duas horas mais tarde, a casa já estava em chamas. Mesmo assim, entrou em casa. “Entrou para tirar os carros da garagem, de forma a não haver um prejuízo maior”, conta Rafaela.

Nenhum bombeiro havia então chegado à aldeia, apesar de a jovem ter dado o alerta a meio da tarde. “Praticamente estava quase tudo queimado quando começaram a aparecer os bombeiros”, queixa-se Fernando.