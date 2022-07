Cancelar eventos de verão? "Mais vale prevenir do que remediar", alerta especialista

O especialista em incêndios e proteção civil, António Bento Gonçalvez, admite que pode fazer sentido cancelar grandes eventos, devido à situação de contigência, em que Portugal se encontra atualmente, devido ao risco de fogos.

Sem uma opinião defintiva sobre a realização da Concentração Motard em Faro, ou o Festival Super Bock Super Rock no final da semana - dois dos eventos em risco, na atual situação de contigência -, o professor e investigador da Universidade do Minho sublinha, à Renascença, que "mais vale prevenir do que remediar".

"Para isso também é preciso envolver especialistas de análise de risco para verificar se se justifica o adiamento ou cancelamentos destes eventos. Tudo tem de ser devidamente ponderado", refere.

António Bento Gonçalves reconhece melhorias desde os incêndios de 2017, mas acredita que Portugal está "atrás do prejuízo há décadas".