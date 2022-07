Situação de contingência. Afinal, o que muda?

Para fazer frente ao aumento do risco de incêndio, o Governo colocou, entre os dias 11 e 15 de julho, o país em situação de contingência.

O objetivo desta medida, indicou o ministro da Administração Interna José Luís Carneiro no sábado, é que “a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tenha a autonomia necessária para poder gerir e coordenar os meios e recursos que considere necessários para combater os incêndios”.

Portugal já estava em situação de alerta desde sexta-feira da semana passada. Mas, apreensivo com as temperaturas elevadas e o número crescentes de fogos, o Governo decidiu aumentar o nível da capacidade de resposta.

António Costa cancelou a ida a Moçambique, devido "às previsões meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias". Marcelo Rebelo de Sousa também cancelou a visita que tinha agendada a Nova Iorque, onde iria intervir numa reunião especial do Conselho Económico e Social da ONU.

O que muda?

Face à situação de alerta, a única – e importante – mudança está no grau de prontidão do contingente. Em situação de contingência, todos os dispositivos de combate aos incêndios – bombeiros, sapadores florestais, forças de segurança, entre outros - têm de estar disponíveis para toda e qualquer ocorrência.

De acordo com uma nota do Ministério da Administração Interna, publicada no domingo, o Governo pretenda ainda reforçar o dispositivo dos corpos de bombeiros com "a contratualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros". Tendo em conta que cada equipa de bombeiros é consituída por cinco pessoas, isto significa que o executivo quer contratar 500 bombeiros.



E os bombeiros voluntários?

Quem for funcionário público ou trabalhe no setor privado, e seja também bombeiro voluntário, está dispensado de se apresentar ao trabalho. Deve antes apresentar-se nos quartéis.

Posso fazer queimadas?

Não. Queimas, queimadas ou trabalhos com recurso a maquinaria, como motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, estão proibidos.

E alimentar os meus animais na horta?

Depende de onde fica a horta. Os trabalhos associados à alimentação e abeberamento de animais, ao tratamento fitossanitário ou de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas, são permitidos.

Todavia, há condições: têm de ser de carácter essencial e inadiável. Devem ainda ocorrer em zonas de regadio ou desprovidas de florestas, matas ou materiais inflamáveis.