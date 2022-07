Racionamento de água em equação. O que está Portugal a fazer em tempo de seca?

Águas do Baixo Mondego e Gândara apela para o "uso contido e racional da água"

A Águas do Baixo Mondego e Gândara (ABMG) apela ao “uso contido e racional” da água, no âmbito da previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de aumento das temperaturas nos próximos dias.

A empresa intermunicipal ABMG pede, nas plataformas digitais, para o “uso contido e racional da água para consumo humano, limitando essa utilização aos fins mais nobres a que a mesma se destina, nomeadamente, aos usos domésticos, como é o do consumo para hidratação, da confeção de alimentos, da higiene e de cuidados primários de saúde”.

Todas as restantes utilizações, “nomeadamente, lavagens de espaços, materiais, equipamentos e viaturas, regas, refrigeração, arrefecimento” e outras, consideradas secundárias, “deverão remeter-se ao mínimo imprescindível”.

Desperdício “pode condicionar o abastecimento e dificultar o combate aos fogos”

As Águas do Ribatejo (AR) lançaram um apelo aos consumidores para reduzirem o consumo de água devido às temperaturas que podem chegar, nos próximos dias, aos 45 graus em vários concelhos do distrito de Santarém.

Em comunicado, a empresa intermunicipal, que serve cerca de 150 mil pessoas dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, adverte que o “uso supérfluo” de água da rede pública “pode condicionar o abastecimento e dificultar o combate aos fogos”.

A AR pede aos seus clientes para evitarem regas, lavagens de pátios, passeios e ruas e o enchimento de piscinas com água tratada para consumo humano.

Governo admite racionamento de água

O Governo garante que, apesar da seca, o país tem água para consumo humano nos próximos dois anos, mas admitiu racionamentos em determinadas zonas do país, relativamente a alguns usos, como na agricultura.

A garantia foi dada no início de julho, pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e Ordenamento do Território, João Catarino, à margem de uma visita ao concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, onde foi assinalar a melhoria das condições de visitação do Parque Nacional da Peneda Gerês.

Por seu lado, a ministra da Agricultura admite novas restrições ao uso de água para fins agrícolas. Sem especificar que regiões ou culturas podem vir a ser afetadas, Maria do Céu Antunes confessa-se preocupada e justifica eventuais medidas, com a necessidade de assegurar o futuro.

“Do ponto de vista da agricultura, as situações difíceis estão identificadas e com medidas de contingência a serem aplicadas, mas se esta situação continuar vamos ter necessidade, a todo o tempo, de a rever e aplicar aquilo que está previsto em cada um dos planos de contingência das albufeiras que são de fins agrícolas”, afirmou Maria do Céu Antunes.