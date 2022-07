Joel estava em "fila de espera" no IHRU há 16 anos. Agora pode ser despejado

Em dezembro de 2019, Joel Monteiro ocupou um apartamento no bairro da Quinta do Griné, em Aveiro, numa urbanização de habitação social gerida pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). A casa estava desabitada há 12 anos. E o homem de 38 anos, casado e com cinco filhos, precisava de um teto.

Joel morava há quase duas décadas, em conjunto com todo o seu agregado familiar, no quarto de uma casa. Além disso, estava inscrito no IHRU há 16 anos - sem sair da “lista de espera”. Desesperado, tomou a iniciativa de entrar no apartamento vazio. “Quantos anos é necessário estar na lista de espera para ter resposta?”, pergunta.

Nos últimos anos, pelo menos 14 famílias, a maioria das quais também inscritas do IHRU e em circunstâncias semelhantes às da família de Joel, tomaram a mesma iniciativa: ocuparam casas do IHRU, destinadas à habitação social e rendas apoiadas, que estavam abandonadas na Quinta do Griné, “A maioria das pessoas que entraram nas casas têm familiares no bairro. Nós somos agregados ao bairro, digamos assim, há muitos anos. Vivemos aqui perto, conhecemos as pessoas”, explica Joel Monteiro à Renascença.

Segundo o morador, algumas das famílias foram até parar ao bairro depois de a Segurança Social e Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) terem ameaçado retirar-lhes a tutela dos filhos, por falta de condições nos sítios em que viviam antes. “A maioria das pessoas não ocuparam por ocupar. Existe uma história, existe um contexto, o porquê de elas ocuparem”, lembra.

Durante o período da pandemia, com os despejos proibidos, as famílias “ocupas” não tiveram problemas de maior. Algumas conseguiram legalizar as suas despesas de eletricidade e água. Nos últimos meses, todavia, o IHRU tem vindo a levar a cabo – ao nível nacional - uma série de ações de despejo de casas do parque habitacional público ocupadas.