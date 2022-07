IHRU despeja famílias que ocuparam casas e estão em lista de espera do IHRU

Direito à habitação?

Um caso paradigmático das ações de despejo a decorrer, conta Bernardo Alves, é o de uma família que ocupa uma casa do IHRU no bairro do Cabo Mor, em Gaia, há anos: “Têm água, luz, tudo legal. No Rendimento Social de Inserção (RSI) que recebem é lhes descontado o valor da habitação. O IHRU, contudo, quer despejá-los, não reconhece que aquela família está naquela casa.”

No bairro do Cabo Mor, “há habitações do IHRU vazias há 5 ou 10 anos. E pessoas que estavam lá há 5 ou 10 anos foram obrigadas a sair”. “Não houve um processo de despejo, ninguém recebeu cartas. Mas com ameaças de retirada dos filhos, do rendimento social, de uma série de coisas, as famílias foram saindo. E outras foram sendo despejadas com uma força policial absolutamente exagerada”, denuncia.

Por lei, o Estado é obrigado a dar uma solução habitacional em caso de despejo. Mas isso “não está a acontecer. Na maior parte dos casos, a Segurança Social nem está presente”.

As soluções oferecidas são deficientes. “Dizem às famílias que têm de encontrar uma casa, pagar uma renda ou ir para uma pensão. Mas toda a gente sabe que é impossível encontrar uma casa com os rendimentos que estas famílias têm. Entra-se assim aqui numa contradição maior: o Estado que tem o dever constitucional de garantir o direito à habitação está a despejar famílias sem lhes dar uma alternativa”, atira o representante do Movimento Habitação Hoje!.