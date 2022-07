Ranking das Escolas 2021. Médias baixam, há um novo líder e escolas públicas continuam fora do top 30

Pelo terceiro ano consecutivo não há nenhuma escola pública no “top 30” do secundário, indica o Ranking das Escolas de 2021, divulgado esta sexta-feira, que tem em conta as notas dos exames nacionais.



Depois de seis anos consecutivos sempre a liderar, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, caiu para o 4.º lugar do Ranking das Escolas. O título de melhor estabelecimento de ensino em 2021 fica no mesmo distrito: trata-se do Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira.

O ranking mostra que as médias das notas dos exames desceram em 2021, face ao ano anterior, quando em plena pandemia de Covid-19 e com escolas fechadas os exames foram “mais acessíveis”, admite à Renascença o presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE). Luís Santos sublinha que “2020 é um caso à parte, completamente à parte”.

Nesse ano, os exames adotaram o bloco de perguntas opcionais e os itens obrigatórios foram “menos abrangentes”, porque “nas disciplinas trienais as perguntas debruçaram-se sobre o 12.º ano e nas bienais sobre o 11.º ano”, explica o presidente do IAVE.

Em ano de mudanças, a realização dos exames também deixou de ser obrigatória para concluir o ensino secundário, prática que se tem mantido desde então.

Médias baixaram, com algumas exceções

Em 2020, os três melhores colégios conseguiram médias acima dos 17 valores, proeza que já não se repetiu em 2021.

O Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, conquistou a liderança do ranking com uma média de 16,10 valores, menos 79 décimas do que no ano anterior.

Das 459 escolas que realizaram mais de 100 exames (critério usado pela Renascença), apenas três conseguiram melhorar a sua média, face a 2020.

Curiosamente, as três são escolas públicas e duas delas são Escolas Artísticas. Destaque para a Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, que subiu 293 lugares no ranking, do 472.º lugar para a posição 199 em 2021, com a média 11,56 valores, mais 0,73 do que no ano anterior.

É seguida pela Escola Básica e Secundária da Calheta, na Madeira, e pela Escola Artística António Arroio, em Lisboa, que melhoraram a média em quatro décimas e duas décimas, respetivamente.

Todas as outras escolas viram as médias a baixar. Em cinco instituições de ensino a média baixou mais de três valores, só uma é privada. Em 119 estabelecimentos, a média recuou mais de dois valores.

Tratou-se de “uma correção dos valores médios”, diz à Renascença o presidente do IAVE. Luís Santos entende que as médias dos exames realizados em 2021 “aproximaram-se dos níveis pré-pandemia", acrescentando que “já se atingiu uma situação de algum equilíbrio em termos de consistência das médias”.

Só como exemplo, olhando para os lugares cimeiros da tabela, seis colégios privados conseguiram ter mais de 15 valores, quando em 2020 foram 35 instituições de ensino e em 2019 apenas uma o conseguiu.

Melhores notas a Norte

Neste Ranking das Escolas 2021, os alunos das instituições de ensino do Norte do continente têm melhores notas nos exames.

Nos dez primeiros lugares estão seis colégios a norte do rio Mondego. Os outros quatro estão na Área Metropolitana de Lisboa.

Nota ainda para a entrada no “top 10” do Colégio Efanor, em Matosinhos, que nos anos anteriores não foi considerado por ter realizado menos de 100 exames.