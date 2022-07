O empresário e o navio maldito

Sob investigação

Em 2016, a Polícia Judiciária abriu uma investigação à venda do Atlântida e à subconcessão dos estaleiros de Viana. Em declarações à Renascença, o então presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, apelidou o navio Atlântida como um exemplo de negócios mal explicados em todo o processo.

“O Governo conseguiu criar mais um excêntrico, neste caso o senhor Mário Ferreira, da Douro Azul, que comprou por 7 milhões e vendeu por 21 milhões aquilo que o Estado não soube ou não quis vender por melhor preço”, afirmou na época.

Em 2017, a venda do Atlântida, através de uma empresa em Malta (que reteve os lucros), foi mencionada nos chamados Malta Files. No ano anterior, o nome de Mário Ferreira constou dos Paradise Papers como um dos empresários portugueses proprietários de empresas com sede em offshores.

Uma das pessoas que mais tem criticado este caso na praça pública tem sido a ex-eurodeputada Ana Gomes. Em 2019, o Mário Ferreira processou mesmo a antiga candidata presidencial, após ela o ter descrito como um “notório escroque/criminoso fiscal” e dito que venda do Atlântida foi “uma vigarice”.

O processo judicial foi arquivado em abril deste ano, Ana Gomes não foi obrigada a indemnizar o empresário. (Acórdão disponível aqui.)

Polémica Banco de Fomento

Na terça-feira, antes das buscas, o nome de Mário Ferreira também foi notícia. O jornal “Público” revelou que, da lista de investimentos aprovados pelo novo Banco Português de Fomento (BPF), 40 milhões de euros (52% do total) foram destinados à sociedade anónima Pluris Investments, de Mário Ferreira, que detém 35,38% da Media Capital, dona da TVI.

Ao “Público”, o empresário disse que embora o apoio à capitalização seja creditado àquela sociedade, os fundos serão destinados para apoiar um aumento de capital da empresa de navios turísticos Mystic Cruises.

Em declarações à Renascença, Susana Coroado, presidente da Associação Transparência e Integridade, diz que a Pluris Investments não encaixa no “conceito de pequena e média empresa” a quem se destinam os fundos do Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR).

“Ontem não foi esclarecido quais foram os critérios que foram utilizados para a atribuição deste fundo. Os critérios iniciais previstos era financiar pequenas e médias empresas que têm dificuldade em financiar na banca tradicional. E não exceder 10 milhões de euros”, diz.

Susana Coroado nota ainda que o caso pode levantar suspeitas de “favoritismo”, principalmente devido à proximidade do empresário nortenho com o Governo. “Diogo Lacerda Machado é uma das figuras mais próximas do primeiro-ministro, já trabalhou em vários governos socialistas, e agora trabalha com Mário Ferreira. O anterior chefe de gabinete do primeiro-ministro Vitor Escária também já trabalhou para a Martinfer, de Mário Ferreira”, afirma.

No entretanto, o Bloco de Esquerda veio exigir que o Presidente do Banco de Fomento venha prestar esclarecimentos sobre a atribuição de fundos no Parlamento.

“É preciso garantir que as empresas que recebem estes fundos são empresas exemplares do ponto de vista da sua relação fiscal. Não podemos permitir ter empresas que recorrem permanentemente a expedientes como empresas em Malta, por exemplo, para fazer os seus negócios, sendo depois beneficiadas com financiamentos públicos, sejam eles de que forma forem”, justificou a deputada Mariana Mortágua.