Base dados perfis ADN. “Aumento exponencial de dados não se verificou”pois tribunais colaboram pouco

Doze anos passaram desde que foi introduzido o primeiro perfil de ADN na base de dados criada para ajudar na investigação criminal e identificação civil e quem a gere lamenta que esta ferramenta ainda esteja a ser subestimada pelos tribunais.

Pedro Brito é coordenador do Centro Nacional de Coordenação da Base de Dados de Perfis de ADN (CNCBD), instalado no novo edifício do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), em Coimbra. Em declarações à Renascença, confessa que “não se tem refletido o aumento exponencial de perfis genéticos que era suposto ao longo dos anos”.

Revela que “no início é normal que não haja uma inserção de perfis genéticos em numero significativo quer no âmbito da identificação civil, quer da investigação criminal. No entanto, havendo conhecimento da lei por parte dos magistrados, era previsto que houvesse aumento exponencial de registos que não se tem verificado até ao momento”.

Questionado sobre porque razão estaria isto a acontecer, Pedro Brito afirma, que “não cabe a mim fazer avaliação subjetiva sobre isso, não sei se talvez algum desconhecimento dos juízes. O Conselho de Fiscalização da base tem feito algumas ações de sensibilização junto das comarcas, mas não sei porque isto acontece. Esperemos que em breve as coisas evoluam para a ferramenta que se projetou para a investigação criminal”.

Contactada pela Renascença, a Associação Sindical de Juízes (ASJP) não quis prestar qualquer comentário.

A lei determina que seja feita uma recolha de amostra - para fim criminal - de arguidos condenados por crimes dolosos com pena igual ou superior a 3 anos, recolha essa que deve ser ordenada pelos juízes na sentença ou acórdão. Está ainda prevista recolha de perfis genéticos de voluntários ou para fins de identificação civil.

A Base de dados de Perfis de ADN permite o cruzamento rápido entre amostras recolhidas, por exemplo, nos locais do crime e as já existentes na plataforma permitindo identificações importantes para as investigações.

Certo é que no último ano foram inseridas 1.375 amostras, menos 1.188 que em 2022 e as amostras para investigação criminal têm diminuído, como revela o mais recente relatório do Conselho de fiscalização desta plataforma.