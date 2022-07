Monkeypox. Portugal é o país com mais casos por milhão de habitantes

Portugal é o país com mais casos de varíola dos macacos por milhão de habitantes, de acordo com os dados estatísticos mais recentes do site Our World in Data.

A média dos últimos sete dias situa-se agora nas sete infeções por milhão de habitantes. Desde a chegada da doença a Portugal, em maio deste ano, foram diagnosticadas 402 infeções.

De acordo com o virologista Pedro Simas, este número “não é normal, tendo em conta o modo de transmissão e a virulência do monkeypox”. Para o especialista, há dois motivos que podem estar na origem deste cenário. Por um lado, “estamos a testar muito e temos um bom sistema de vigilância”, por outro “temos uma relação muito estreita com os países de África, onde esta esta infeção viral é endémica.”

À Renascença, a DGS confirma o primeiro cenário apontado por Pedro Simas e garante que apostou “numa estratégia de deteção precoce de casos suspeitos, promovendo a necessidade de reportar e diagnosticar todos as infeções”.