Comerciantes da Avenida da Liberdade preocupados com as obras, mas admitem que são necessárias

“Ninguém gosta de obras, mas temos que ter consciência que esta é fundamental para a cidade de Lisboa”, diz Carla Salsinha, presidente da UACS – União das Associações do Comércio e Serviços – em declarações à Renascença sobre as obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa que no início do próximo ano vão chegar à Avenida da Liberdade e ruas adjacentes.

Numa reunião que decorreu esta segunda-feira na sede da UACS, responsáveis da Câmara de Lisboa, nomeadamente a vereadora responsável pelas obras municipais, Filipa Roseta, explicaram minuciosamente aos empresários tudo o que vai acontecer e os timings. “Ficaram muito satisfeitos com esta transparência, que não aconteceu noutros casos”.

Em princípio, a zona será afetada durante 18 meses. Mas Carla Salsinha considera que “é mais sensato apontar para dois anos. E todas estas obras têm imponderáveis que se refletem no comércio. As pessoas têm tendência a não ir para estas zonas, por causa das confusões de trânsito, os congestionamentos e os incómodos próprios das obras”.

Segundo a responsável associativa, está garantido o acesso pedonal às lojas, boa parte delas, de luxo e procuradas (também) por turistas com alto poder de compra.

Quanto ao trânsito na Avenida da Liberdade não deverá ser totalmente cortado, mas existirão restrições e menos faixas de circulação. Ainda assim, em determinada fase do processo, o trânsito automóvel deverá ser cortado durante a noite (das 21 às 6 da manhã) durante quatro meses.

As ruas de Santa Marta, S. José e parte da Alexandre Herculano é que não se livram da interdição de trânsito que deverá ocorrer por um período de cinco a seis meses e afetar significativamente os comerciantes dessa área.