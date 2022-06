Viver com ELA a contrarrelógio. “Na minha cabeça, a doença não existe”

Continuar a fazer (e a viver)

Uma média não é uma regra. Nem uma sentença. Augusto Silva foi diagnosticado com ELA há cinco anos – é acompanhado diariamente na Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica e continua a trabalhar. “Eu não fico parado, eu não recuo perante o desafio, eu insisto em fazer. É assim que me tenho dado com as coisas.”

Duas manhãs por semana, Augusto vai até ao escritório da empresa onde é administrador. As tardes, dedica-as aos processos de insolvência que acompanha. “Até há um ano, fazia tudo sozinho. O problema é que as coisas se agravaram. Perdi praticamente a mobilidade dos membros superiores. O lado esquerdo ainda vou conseguindo dominar, o lado direito está perdido. Não escrevo, não assino”, conta.

Podia reformar-se? Podia. Mas, entre risos, confessa: “Eu sou um bocado viciado no trabalho. Às vezes, as pessoas ficam ofendidas quando digo isto. O trabalho é a minha razão de viver. Quer dizer, se não tivesse um trabalho, já teria desaparecido.”

O trabalho do gestor, acima de tudo, é “mental”. No último ano, teve de se habituar a ter um assistente pessoal – fruto de um protocolo do Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) da Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN) - que o conduz, ajuda a vestir (após as sessões diárias na APELA), escreve e manda mensagens por ele. “Ele no fundo faz tudo o que eu lhe transmito. transcreve tudo o que digo. É a realidade. Estou e tenho atividade, mas se não tiver uma pessoa ao meu lado, não faço nada”, explica.

Casado, com dois filhos e dois netos, Augusto é ainda autónomo em grande parte da sua higiene diária. Sozinho, consegue ainda vestir a parte inferior do corpo. Em casa, diz-se muito “mais dependente” do que no trabalho. “Sei que sou penoso para as pessoas. Sinto que sou um fardo neste momento. Enfim. Foi o que a vida me preparou. Mas eu não desisto”, assegura.

Um medicamento, muitos doentes

Em Portugal, não se sabe ao certo quantas pessoas sofrem de ELA. A melhor estimativa provém da prescrição de Riluzol, fármaco disponibilizado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) (e único disponível) para retardar a evolução da doença. Acontece que nem todos os doentes o tomam. “Os números estão a crescer um bocadinho, mas em termos de incidência da doença andamos à volta de 900, 950 casos por ano”, conta Filipe Gonçalves.

A prevalência da ELA é baixa, mas a incidência constante. “Vão aparecendo sempre doentes novos e eles vão também acabando por falecer e, portanto, o número é estanque”, nota o fisioterapeuta.

Esta terça-feira comemora-se o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Aos olhos de Augusto Silva, a busca por uma cura ou um tratamento está atrasada. Porquê? Os pacientes com ELA “não são suficientes para interessar qualquer laboratório a investigar a sério, a testar novos medicamentos.”

Segundo Augusto, “é difícil explicar às pessoas o que é irmos perdendo faculdades”. “Na minha cabeça, a doença não existe. Só aparece quando quero ir buscar um copo para beber água e não chego ao copo. Quando quero pegar numa caneta e pego inadvertidamente e não escrevo. Ou quero folhear um livro e não consigo”, diz.