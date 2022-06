O estado e o futuro do SNS em quatro pontos. “Não basta retomar a capacidade de resposta anterior à pandemia”

1. Há mais profissionais (mas falta qualquer coisa)

De março de 2016 até março de 2022, o número de profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou em mais de 30 mil. De acordo com o relatório da OPSS, esta evolução tem sido a principal fonte de crescimento da despesa do SNS.

Entre 2016 e 2021, as despesas aumentaram de 9.130 para 12.386 milhões de euros; 42% (1.353 milhões) do incremento foi causado por aumento da despesa com recursos humanos.

Todavia, desde 2015, a produtividade dos profissionais do SNS tem vindo a decair. “Para isso contribuirão muitos fatores, desde os modelos de cuidados, aos modelos remuneratórios, passando pelas taxas de absentismo, pelas condições estruturais de exercício e pela concorrência do setor privado, todas elas contribuindo de forma mais ou menos acentuada para elevados níveis de burnout, entrando-se assim num círculo vicioso do qual dificilmente sairemos”, aponta o relatório.

Segundo Manuel Lopes, a narrativa da crise de falta de profissionais do SNS deve ser vista à lupa. “Há que destrinçar a falta de profissionais. Pode haver em certas especialidades, certas regiões do país, mas de acordo com as estatísticas internacionais, não há falta de profissionais”, nota.

Uma das soluções que o OPSS aborda é a dedicação plena de profissionais ao SNS – ideia lançada pelo Governo de António Costa. Para o especialista, trata-se de “uma medida que claramente deve ser testada e ver se efetivamente contribui ou não para que as coisas melhorem”.

A medida, em todo o caso, precisa de ser clarificada por parte do Governo. “Será para quem e em que condições? É só um grupo profissional ou todos? Tudo isto está por clarificar. Se disserem que é apenas só para um grupo profissional, nós perguntamos: qual é o problema de saúde que é resolvido apenas com a intervenção de apenas um grupo profissional? É que não conheço nenhum.”