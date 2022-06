Pedrógão cinco anos depois. Rui, o bombeiro que ficou com o incêndio gravado no corpo

Quando Rui foi retirado do local do fogo, após o acidente do carro de combate em que seguia e transportado para o centro de saúde de Castanheira de Pera, já sabia que a vida que conhecera até àquele dia nunca mais seria a mesma. Ao olhar para o corpo e o que as chamas tinham feito com ele, não se reconheceu. O que se passou a seguir confirmou-o. Tudo mudou: no trabalho, na família, na vida social, nos afetos.

Só três meses depois, voltou a acordar do coma em que foi colocado para suportar as dores e as cirurgias de reconstrução da pele. No total, permaneceu meio ano hospitalizado.

Rui Rosinha − o ex-bombeiro da corporação de Castanheira de Pera que esteve entre a vida e a morte e já leva na ficha médica 14 intervenções cirúrgicas − tem no corpo as marcas da tragédia, o que não o ajuda a esquecer o trauma.