Pedrógão cinco anos depois. “Muitas das casas recuperadas nunca chegaram a ser habitadas”

Dina assume que alguns dos familiares das vítimas têm desejo de que sejam aplicadas penas. “Há famílias que perderam toda a gente, que tinham a mesa cheia e que de repente é só ela e o marido”.

“Há o desejo de que alguém seja responsabilizado, mas estarão lá todos? Todas as linhas de comando?”, pergunta Dina.

“Para haver justiça teria de se fazer essa leitura completa, não deveria ser só a arraia miúda. Se calhar teríamos de fazer um julgamento à séria. Esperávamos que não sejam sempre os mesmos. Quando olhamos para aquele grupo de arguidos percebemos que devia haver outras hierarquias que deviam estar ali representadas”, sintetiza.

Para o futuro, Dina Duarte espera que se aprenda com o que aconteceu “e que qualquer responsável público que assuma uma presidência, uma direção de serviços, uma secretária de Estado, um ministério que tenha a ver com a floresta perceba a dimensão do que tem em mãos. Se não for ativo podem morrer pessoas pela sua inação”, remata.