Pedrógão cinco anos depois. Floresta volta a ser barril de pólvora à espera de ignição

O fogo aconteceu. Matou. Chocou. E disse-se que nunca mais podia acontecer. Aconteceu logo quatro meses depois, em outubro de 2017. Seguiram-se discursos que prometeram a revitalização do interior e a reforma da floresta. Prometeram-se milhões, mas, passados cinco anos, parece que pouco ou nada mudou e o eucalipto e as infestantes são uma ameaça real.

A ideia de que no terreno estão a crescer as condições para a repetição da tragédia adensa-se entre os locais da região do Pinhal Interior. A frustração misturada com revolta adensa-se e está presente na maioria dos discursos.

“Gostava de fazer um balanço positivo, mas infelizmente não conseguimos. Não tivemos nenhum ordenamento propriamente. O pouco que se fez, foram as associações que têm trabalhado para os proprietários que entendem por bem ordenar alguma parte da floresta. Também algumas grandes empresas, sobretudo de pasta de papel ou ligadas a ela, têm de algum modo, tentado reordenar aquilo que lhes diz mais respeito”, afirma Margarida Guedes, presidente da Apiflor, associação que junta 600 proprietários florestais locais.