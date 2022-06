Pedrógão cinco anos depois. Ana perdeu os pais no fogo e o cheiro a morte perseguiu-a durante meses

“Não é fácil, mas não me posso culpabilizar por isso”, acrescenta. A isto junta-se a ideia de que se os pais não tivessem saído de casa, se tivessem ficado no quartinho em que imaginou que se iam refugiar no rés-do-chão a moradia de dois andares em que viviam − e que ficou intacta − ainda estariam vivos.

Dois anos para começar o luto

São questões que tenta fechar, mas que volta e meia regressam do local das memórias em que tentou encerrá-las.

Na altura dos incêndios de Pedrógão, Ana Bernardes passava uma fase complicada da vida pessoal − um divórcio atribulado. Tudo junto, fez com que durante dois anos não fizesse o luto por tudo o que aconteceu.

“Eu não fiz luto coisa nenhuma. Separei-me e o meu foco, no imediato, foi a minha filha e, portanto, foi trabalhar em função de minimizar os danos nela, e minimizar o impacto nela, em todas as frentes”, recorda.

Só em 2019 é que Ana parou. “Tive necessidade de meter uma licença sem vencimento para sair do hospital e me focar também nela, mas para começar a resolver as minhas outras coisas. E aí sim, foi quando, mais tranquilamente, entrei no processo”, concretiza.