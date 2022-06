Pedro Nunes: "Começa a ser extremamente perigoso viver em Portugal"

Precisamente esta quinta-feira, nas conversas que houve entre o ministério e os sindicatos, acabou por não haver nenhum acordo. Sindicatos lamentaram que a proposta do Governo esteja datada para os próximos três meses do verão. As soluções para esta crise nas urgências podem ser sazonais, ou é, de facto, preciso soluções mais estruturais para impedir que isto volte a acontecer?

Têm que ser, obviamente, estruturais. Eu fui presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, aliás, previamente, do Hospital de Faro, e depois o Centro Hospitalar do Algarve no período da troika, no período muitíssimo difícil, entre 2011 e 2016, e tive oportunidade várias vezes de dizer ao então ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, que era uma pessoa de grande qualidade, que ouvia de facto todas as pessoas e que ouvia com muita atenção o que se lhe dizia, que mesmo para resolver o problema do Algarve, não há planos sazonais, nem planos de Verão, nem planos de contingência.

O que é preciso é estruturar os hospitais com pessoas que estejam ligadas ao quadro, de preferência em tempo completo, com carreiras estruturadas, com hierarquias estruturadas, com equipas, porque a medicina não se faz sozinha, não há medicina solitária nos tempos que correm. A medicina hoje ao exercício de grupo, em que cada um contribui com as suas capacidades específicas e num ambiente hierarquizado e hierarquizado no sentido técnico, não no sentido da prepotência, hierarquizado tecnicamente.

E, portanto, isso não se consegue com medidas a curto prazo, contratando pessoas para irem trabalhar meia dúzia de horas pagando as suas fortunas, porque isso não só desestrutura os que lá estão. Por exemplo, se nós contratamos tarefeiros, sabemos que chegamos ao Natal e o Ano Novo e as férias e não os temos, porque limitam-se a dizer que não estão disponíveis nesse dia, enquanto os médicos do quadro, estabilizados e organizados nos serviços e nas equipas específicas dos hospitais, estão disponíveis e sabem que se hoje fizerem o Natal para o ano há outro que faz o Natal e, portanto, há um equilíbrio.

Tudo isto é tudo isto se conseguiu há uns anos e tudo isto estava estruturado dentro do Serviço Nacional de Saúde e, ultimamente, dá uns anos largos a esta parte, tem-se desestruturado na base de umas pseudo intelectualidade gestionárias que não levam a nada e que já estava na altura de com muita seriedade, se agradecer a quem andou a fazer essas experiências, mas mandar essas pessoas fazer essas experiências para sítios onde não sejam tão grave, para a indústria, para onde for, mas deixarem a Saúde para os profissionais de saúde que percebem realmente do assunto. Não é, de facto, não ouvindo as estruturas médicas, não ouvindo as pessoas que têm o saber para isso, que se consegue fazer qualquer tipo de reforma.

Sente capacidade e vontade deste Governo para chegar a um acordo com os sindicatos ou vamos ter que lidar com esta situação sem um acordo?

São questões demasiado importantes, demasiado estruturais, para serem tratadas numa lógica política. Por exemplo, não considero que o Serviço Nacional de Saúde seja um património da esquerda, que tenha que ser a esquerda a defender o Serviço Nacional de Saúde. A esquerda e a direita têm que defender o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma questão de Estado.

Para defender o Serviço Nacional de Saúde há que falar com os profissionais, perceber o que é que os move. Conhecê-los e aliciá-los no bom sentido da palavra, para defenderem o Serviço Nacional de Saúde. E isto independentemente do governo ser de esquerda à direita do centro, mais para ali ou mais para acolá, não é possível fazê-lo sem os profissionais.