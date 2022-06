“Estigma da doença mental poderá ser responsável por aumento de inimputáveis”

O estigma da doença mental e o rótulo “automático de perigoso ou inimputável” podem estar a provocar um aumento do número de presos clínicos.

O alerta é feito em entrevista à Renascença por Fernando Vieira, psiquiatra forense do Serviço Regional de Psiquiatria Forense (SRPF), no Hospital Júlio de Matos - Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL).

“Receio que a questão do estigma da doença mental - e não a doença propriamente dita - possa porventura ser responsável pelo aumento do número de presos clínicos, uma catalogação automática seja como perigoso ou como inimputável”, afirma o especialista em clínica forense.

Fernando Vieira sublinha que “a inimputabilidade não é uma doença” e receia que “o estigma da doença mental esteja a afetar a própria realidade avaliativa dos intervenientes, desde os políticos, passando pelas perícias médicas, até nas perícias escritas para serem levadas a tribunal e nas decisões dos tribunais”.

De acordo com o médico do CHPL, “há uma pressão muito grande nas perícias. Vivemos numa realidade numérica”.

Lamenta que, nos dias de hoje, estejam sempre pressionados para “ser tudo mais rápido”, e diz que a qualidade são os números.

“É importante olhar para os cidadãos com doença e perceber se o que fizeram foi por doença ou não. Por exemplo, se alguém bate na mãe porque queria comprar droga, se isso aconteceu em razão da sua doença ou não. Se alguém com deficiência intelectual sabia que estava a bater e coagir a mãe consciente que não o deveria fazer, então a inimputabilidade pode ser questionada.”

Fernando Vieira considera que “existem pessoas que são doentes, mas cada vez mais sabem o que fazem, são mais próximas dos cidadãos normais do que eram há uns anos”.

Numa altura em que os clínicos que trabalham no hospital prisional São João de Deus, em Caxias, se queixam de sobrelotação nas unidades dedicadas à saúde mental e que acolhem inimputáveis e a Direção- Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz estar a resolver o problema à medida que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) disponibiliza mais vagas, a Renascença conversou com um psiquiatra da unidade de saúde mental dedicada a reclusos no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.

No CHPL são pouco mais de 40 os reclusos internados por causa de perturbações mentais e de crimes que os fizeram sentar no banco dos réus, mas a nível nacional existem 432 cidadãos considerados inimputáveis, seja no âmbito prisional ou em hospitais públicos.

“Cometeram crimes, ilícitos contrários à ordem jurídica, mas não culposos, ou seja, não podem ser censurados pelo ato porque a origem desse ato não foi a personalidade da pessoa, mas a doença”, explica o psiquiatra Fernando Vieira.

Há por isso no sistema prisional quem esteja sujeito a uma pena e quem esteja sujeito a uma medida de segurança. Ambos privados da liberdade, ambos classificados como reclusos por ordem judicial diferem na culpa pelo crime e no local onde se reabilitam. Uns estão em unidade clínica da Direção-Geral de Reinserção, que ficam anexas ao tradicional estabelecimento prisional (Caxias e Santa Cruz do Bispo), ou em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente os hospitais Júlio de Matos, em Lisboa: Sobral Cid, em Coimbra; e Magalhães Lemos, no Porto.

Os reclusos com problemas mentais classificados como perigosos com especial necessidade de segurança ficam internados em enfermarias dependentes dos Serviços Prisionais. Os outros igualmente perigosos, mas sem classificação de especial perigosidade, executam a medida numa enfermaria dependente do SNS.

Inimputáveis cometeram mais de 500 crimes

De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a atual taxa de ocupação global do Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, incluindo os reclusos afetos (79) e os doentes temporariamente internados (53), é de 65,8%, com um total de 132 doentes.

Em relação à capacidade de acolhimento no espaço dedicado aos Serviços de Psiquiatria, a DGRSP “informa que se trata de uma situação que se está a resolver à medida que abrem vagas forenses nos hospitais do SNS”.

Nesta altura, existem 40 camas no Hospital Magalhães Lemos, no Porto; 44 camas no Júlio de Matos, em Lisboa; e 110 camas no Hospital Sobral Cid, em Coimbra.

Dados com data de início de Junho revelam que estavam internados 407 homens e 25 mulheres inimputáveis. A maioria dos internados tem idades entre os 30 e os 49 anos, existindo apenas um com idade entre os 16 e os 18 anos.

Estes 432 inimputáveis cometeram um total de 522 crimes, repartidos por 44 crimes distintos em que prevalecem aqueles contra as pessoas e de incêndio florestal.

Em entrevista à Renascença, Fernando Vieira, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, dá conta dos crimes mais comuns cometidos por pessoas com distúrbios mentais.

“A nível criminal temos violência doméstica com percentagem a aumentar (pessoas que agridem a família), ofensas à integridade física grave, homicídios na forma tentada, alguns crimes sexuais e no verão, e em algumas unidades a problemática dos crimes de incêndio”, explica Fernando Vieira.