Festa calorosa, corrida às "selfies" e elogios à diáspora no Reino Unido. Assim foi o 10 de Junho de Marcelo em Londres

Do êxtase à celebração da “portugalidade”



A sala estava cheia, ainda mais cheia pelo murmúrio de conversas. No meio do turbilhão, vejo ao fundo João Noronha, director e fundador do jornal As Notícias, que serve a comunidade portuguesa desde 2006. Para João, a vinda do Presidente foi recebida com “êxtase total”, acrescentando que é “neste momento uma figura sem contestação para os portugueses”.

O jornalista acredita que a vinda de Marcelo vem patrocinar um momento de “conciliação entre a comunidade portuguesa e o estado português”. João diz que têm estado de costas voltadas por uma “insatisfação com os consulados”. O problema, considera, não é o serviço prestado pelos consulados, mas sim o número, que considera insuficiente.

No sábado, está planeado um almoço com membros da comunidade das artes no Reino Unido. Também nesta noite as artes estiveram representadas, a começar pelo palco e Lara Martins, que diz que “foi uma honra” ser convidada para cantar nas comemorações. Para a cantora, é importante que “os artistas da diáspora sejam reconhecidos também no nosso país porque levamos o nome de Portugal por todo o mundo”.

Das artes, encontro também na sala Jorge Balça, encenador de teatro e ópera, com quem já falámos noutros anos, sobre o Brexit. Jorge diz que o facto do presidente vir a Londres e “convidar representantes de todas estas comunidades espalhadas no Reino Unido, que são tão díspares e estarmos todos reunidos debaixo do mesmo tecto a celebrar a nossa portugalidade, a nossa língua, é muito especial”.