Mapa interativo. Onde vão estar os novos radares em Lisboa?

Estes radares, que estavam previstos para o final de março, têm como objetivo "aumentar a segurança rodoviária e diminuir os acidentes na cidade de Lisboa", num investimento total de 2,142 milhões de euros.

Em declarações, na semana passada, Carlos Moedas afirmou que a medida não pode ser vista como “uma caça à multa”, uma vez que os equipamentos vão estar bem sinalizados.

“Penso que os radares devem ser preventivos e não punitivos. Devem ser algo que as pessoas sabem onde estão e estes radares vão estar totalmente assinalados, ou seja, as pessoas sabem que ali há um radar e que vão ter de respeitar uma determinada velocidade. Se não respeitarem, é uma escolha deles”, considerou Carlos Moedas na passada sexta-feira, à margem da cerimónia de assinatura do Acordo de Transportes Gratuitos entre a Câmara e os Transportes Metropolitanos de Lisboa.