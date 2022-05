Mais gordos e ensonados, mais dependentes de álcool e de medicamentos. Retrato de Portugal pós-pandemia

As mulheres, os jovens e os mais pobres foram os grupos mais afetados pela pandemia, nos planos do bem-estar, da saúde mental e da coesão social, num Portugal que mostrou ser particularmente vulnerável aos efeitos de uma crise pandémica, social e economicamente.

Estas são conclusões do estudo “Um novo normal? Impactos e lições de dois anos de pandemia em Portugal”, promovido Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e coordenado pelos investigadores Nuno Monteiro e Carlos Jalali. O trabalho analisa, em diferentes dimensões, os impactos que a pandemia gerou na vida dos portugueses.

Se, enquanto doença, a Covid provocou níveis de mortalidade que, em alguns países e num tão curto espaço de tempo, são apenas superados pelos causados pela gripe espanhola, também teve efeitos, por exemplo, na nossa sociedade, na economia e mesmo na democracia, tendo mudado a forma como vivemos, nos relacionamos, trabalhamos ou estudamos.

Dois anos de pandemia, com impactos agora traduzidos neste estudo “inovador no contexto nacional” da FFMS, onde se estudam os efeitos sociais, económicos e políticos da pandemia e cujas conclusões são apresentadas no encontro de dois dias (27 e 28 de maio), “Outra Vez Nunca Mais”, em Lisboa, onde dezenas de especialistas vão debater as respostas e linhas de ação para prevenir e mitigar os impactos de futuras pandemias, em Portugal.

Entre outras fontes, o trabalho dos investigadores baseou-se num inquérito de opinião aplicado à população portuguesa, efetuado em duas vagas. Na primeira, o trabalho de campo realizou-se entre 16 de março e 20 de maio de 2021, num total de 3.463 entrevistas (inquéritos online e entrevistas telefónicas).

Na segunda vaga, também o ano passado, mas entre 6 de setembro de 2021 e 25 de outubro, foi feita uma reinquirição de cerca de 50% da amostra da primeira vaga, num total de 1.640 novas entrevistas.

A Renascença leu o documento e resume o essencial das conclusões a que se chegou nas diferentes áreas.

Crise e recuperação: dois anos de pandemia na economia portuguesa

Em termos económicos, o estudo confirmou o momento difícil para a economia portuguesa, também ela vulnerável aos efeitos imediatos de uma crise pandémica, tendo reforçado a urgência de duas questões concretas: a redução do seu nível de endividamento e a aceleração do crescimento.

“A confirmar-se uma tendência para a recomposição da atividade económica, a pandemia pode também vir a reforçar o difícil ‘trade-off’ entre a necessidade de aumentar a produtividade da economia portuguesa e de reduzir situações de exclusão social”, lê-se no texto final.

A verdade é que a pandemia agravou as desigualdades já existentes, com efeito regressivo e penalizando, principalmente, os trabalhadores com salários mais baixos e as classes de menor rendimento.

“Aumentou o prémio de empregabilidade para os mais qualificados e simultaneamente penalizou os mais jovens e os mais velhos, sobretudo aqueles com menor escolaridade e com vínculos de emprego mais instáveis”, é referido.

Nesta área, a crise pandémica promoveu o teletrabalho e aumentou as assimetrias entre sectores a este respeito, tendo aumentado a procura por emprego qualificado, assim como o peso do emprego público.

“A pandemia originou ainda alguns dos mecanismos de aumento da inflação que foram reforçados pela eclosão da guerra na Ucrânia”, acrescenta o estudo, sublinhando que a “natureza exógena da crise e a resposta política das instituições públicas, nacionais e europeias”, permitiram o regresso à normalidade, sobretudo depois da disseminação das vacinas.

A Covid-19 e a sociedade portuguesa

Numa reflexão sobre a sociedade, confirma-se que os grupos mais prejudicados pela pandemia já eram considerados dos mais vulneráveis da sociedade, nomeadamente as mulheres, indivíduos de estratos socioeconómicos mais desfavorecidos e jovens.

“Em Portugal, a pandemia teve impactos negativos na coesão social, no bem-estar e na saúde mental da população, aumentando desequilíbrios e desigualdades pré-existentes”, é afirmado.

No que toca ao impacto das medidas restritivas sociais na saúde e no bem-estar dos portugueses, destaca-se o aumento de peso, em 31% dos inquiridos; a redução das horas de sono ,30%; o aumento do consumo de psicofármacos, 9,4%; bem como do consumo de tabaco e álcool, 8,1%.

“Estes impactos negativos afetaram sobretudo os mais jovens, com idades inferiores a 30 anos, e foram mais evidentes entre as mulheres, exceto no que se refere ao consumo de tabaco e álcool”, ressalva o texto.