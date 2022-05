Isabel Jonet: “Os portugueses sentem o peso deste acréscimo dos preços”

No regresso dos voluntários do Banco Alimentar contra a Fome (BAcF) ao terreno, depois da interrupção motivada pela pandemia, a presidente da instituição, Isabel Jonet, destaca que as campanhas "são sempre momentos de mobilização da sociedade” e lembra que “estas duas grandes campanhas de recolha de alimentos são a única ocasião onde são angariados produtos básicos”.



A campanha de recolha decorre de 26 de maio a 5 de junho. Os voluntários vão estar no terreno para a recolha em saco no sábado e no domingo. A ajuda através de vale e "online" decorre até 5 de junho.

Que importância tem esta campanha de recolha, considerando que esta será a primeira depois da interrupção ditada pela pandemia?

As campanhas do Banco Alimentar são sempre momentos de mobilização da sociedade portuguesa para a solidariedade e para a partilha. Já é assim há 32 anos. Excetuando esta interrupção forçada a que a covid nos obrigou, apenas pela necessidade de evitarmos os contactos e de termos menos presença de voluntários.

Os voluntários são os principais atores das campanhas do Banco Alimentar. Teremos mais de 40 mil pessoas espalhadas por todo o país, nas lojas, nos armazéns dos bancos alimentares, ajudando no transporte. São pessoas de todas as idades, de todas as convicções religiosas, políticas, etc, mas unidas por uma causa comum: a de levar alimento à mesa de quem precisa.

No próximo fim de semana e, depois, até ao dia 5 de junho, teremos muitos voluntários que vão interpelar as pessoas que vão às compras com a possibilidade de partilharem com quem tem carências na sua região. Porque essa é a proposta do Banco Alimentar. É uma proposta de partilha, ou seja, dividit com o seu próximo aquilo que vai ter na sua mesa. E esta a mobilização da sociedade é muito importante neste momento, pois ainda há muitas pessoas que precisam de ajuda para ter uma vida digna.

Esse recrutamento de pessoas de voluntários foi mais difícil, tendo em atenção os receios deste período de pandemia que ainda vivemos?

Os voluntários conhecem bem o Banco Alimentar e a proposta que o Banco Alimentar lhes faz. Temos a ajuda de muitos grupos, escuteiros, guias, muitas empresas que convidam os seis colaboradores. Mas ainda temos sobre nós este peso que até os recentes números da pandemia ilustram. Ainda há muitas pessoas que têm infeção. A doença é menos grave, mas isto faz com que muitas pessoas ainda tenham que estar confinadas. E, portanto, os voluntários são muito necessários. E eu aproveito para deixar aqui um apelo a todos os voluntários que ao longo do fim de semana, seja sábado, seja domingo, apareçam na loja da sua região ou no Banco Alimentar e se ofereçam. Não é preciso darem muito tempo, mas é preciso dar este tempo com comprometimento e com a certeza de que fazem a diferença.

Referiu que a campanha vai até 5 de junho, até porque há a possibilidade de ajuda através de vale...

Até 5 de junho teremos vales em todas as cadeias de distribuição. São vales que estão disponíveis nas caixas e que as pessoas acrescentam à sua conta, mas também através do canal alimentestaideia.pt; onde as pessoas podem comprar através da internet como se estivessem a doar no supermercado. E este canal online tem ganho cada vez mais relevância, porque as pessoas também estão mais habituadas a comprar pela internet e, portanto, aqui também podem partilhar com quem precisa através desta doação "online".