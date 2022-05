A liberdade ou a vida? Investigador admite que a pandemia "não deixou alternativa aos idosos"

E se fosse ao contrário?

E se os grupos de risco fossem as crianças ou os adultos entre os 30 e os 50 anos? Teríamos confinado com as mesmas restrições? O especialista reconhece que há, na sociedade, “desequilíbrios que tornam [os idosos] mais frágeis e mais, no fundo, suscetíveis de serem manobrados”.

“Um adulto jovem tem um comportamento diferente perante uma ameaça do que uma pessoa mais velha. Agora, imaginemos que os mais suscetíveis eram as pessoas de 30 a 50 anos. Esses são os que são os produtores da riqueza. Imagine que eles tinham todos que ser postos de lado porque tinham sido infetados, ou porque corriam maior risco de morrerem por causa da doença”.

Teríamos, portanto, feito tudo de maneira diferente? Ainda que, com reservas, Sobrinho Simões admite que o curso da história da pandemia teria sido outro. Com os mais velhos em risco, o confinamento serviu salvar o maior número de vidas possível. Se fossem os mais novos a estar sob ameaça, provavelmente o mundo não teria parado de forma tão abrupta e ao mesmo tempo.

“Isto que se passou em relação às pessoas de muita idade foi o menos mau em relação àquilo que nós pensamos ser o que é natural”, diz