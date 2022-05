Em 2022, quem repara um telemóvel “é um unicórnio”?

Juntos para reparar

Um inquérito do Eurobarómetro de 2020 indica que 77% dos consumidores europeus preferem reparar os seus produtos a comprar novos. Só não o fazem, acima de tudo, devido ao custo elevado e porque, em muitos casos, isso não é uma possibilidade: as empresas não disponibilizam nem peças nem manuais.

Fátima Barata, de 52 anos, e Luísa Lisboa, de 44 anos, fazem parte destes 77% dos consumidores europeus. Aliás, estão uns quantos passos à frente. As duas ativistas são dinamizadoras do projeto Cafés ConSerto, uma iniciativa que nasceu em julho de 2017, inspirada pelo movimento Repair Café Internacional, na Holanda. Nestes eventos, as pessoas juntam-se num espaço para reparar bens eletrónicos em comunidade, de forma gratuita. Cada voluntário traz a sua expertise.

As pessoas que aparecem nos Cafés ConSerto com algum eletrodoméstico avariado e veem o seu problema resolvido ficam com um “ar estarrecido”, conta Fátima Barata. “Somos sempre olhados como um unicórnio. Estas pessoas vieram aqui ajudar-me e não ganham nada com isso? Nós ganhamos a vários níveis. No convívio, na parte humana. Ganhamos no acordar as pessoas para outras formas de organização socioeconómica, que não precisam de passar sempre pelo dinheiro nem pelo lucro.”

Fátima conta à Renascença algumas situações em que foi possível ajudar. Aquela vez em que o marido, um dos voluntários do grupo, conseguiu salvar um forno. “Era uma pequena peça, que podia ser substituída. Ele explicou onde podiam comprar e como meter.” Aquela do casal com dois aspiradores avariados. “Desmontaram aquilo e conseguiram perceber que, apesar de serem de marcas diferentes, podiam colocar o motor de um no outro.” Ou a vez em que apareceu uma senhora com uma máquina de costura, cuja lâmpada estava fundida. “São coisas simples, mas que muitas pessoas não têm competências para fazer.”

Os casos que Fátima conta, porém, não são a regra. Luísa Lisboa diz que a probabilidade de “reparar alguma coisa num encontro é mínima”. “A reparação, para ser eficaz, deve ser profissional. E deve ter todo um pré-trabalho para tornar a reparação eficaz e económica”, explica.

Segundo Luísa, a “reparação funciona para coisas que tenham um valor tecnológico relevante ou emocional.” A não ser que uma pessoa “tenha um particular interesse com a questão da sustentabilidade”, é fácil cair no raciocínio: “Para que é que vou gastar cinco euros a reparar uma torradeira quando uma nova custa 20 e tem dois anos de garantia?”

Para a ativista, a resposta à última pergunta é simples: a responsabilidade não pode cair nos ombros dos cidadãos. A mudança, defende, deve acontecer ao “nível legislativo”.