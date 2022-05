Faltam anestesistas no Hospital Beatriz Ângelo. "Temos 15 anestesistas. Precisaríamos à volta de 30"

Esses alertas ao CODU têm-se repetido nos últimos tempos?

Sempre que pode haver risco de não resposta, entendemos que é mais proveitoso avisar o CODU e entrar no plano de contingência da Região, do que sujeitar as senhoras a algum inconveniente. Portanto isto é numa perspetiva de qualidade de serviço e de nível de serviço dentro do SNS. Não sei dizer quantos foram, mas estes alertas podem acontecer apenas por períodos, não têm de ser dias completos, depende do número de grávidas em trabalho de parto e dos médicos disponíveis. É uma coisa normal, não por inerência à falta de anestesistas no Hospital Beatriz Ângelo, apenas, por sermos agora uma Entidade Público Empresarial entramos neste sistema como também recebemos dos outros hospitais, quando é preciso.

E como é que é feita a gestão destes 15 anestesistas, a que cirurgias é que dão prioridade?

Temos dado prioridade às cirurgias do foro oncológico, essas têm sido as prioritárias por forma a dar cumprimento aos tempos de resposta. Mas, para além dessas, continuamos a conseguir fazer algumas cirurgias não oncológicas, como lhe disse, com o apoio dos nossos médicos que continuam a dar disponibilidade para fazerem alguns turnos em modalidade de cirurgia adicional e em prestações de serviço. É por isso que temos conseguido, de alguma maneira também manter alguma atividade não oncológica, cirurgia não oncológica.

As cirurgias não oncológicas não têm sofrido atrasos?

Não.

E as outras? O tempo de espera tem aumentado?

Por inerência da falta de anestesistas não lhe vou dizer que não tem, agora, ainda assim, continuamos a dar prioridade aos casos mais antigos, mais prioritários. As regras continuam a ser cumpridas, agora, como é óbvio, onde havia 30 anestesistas antes da transmissão e nós recebemos 15 não podemos fazer a mesma coisa. Isto já foi uma herança do EPE, a saída de anestesistas não foi depois da transmissão ela aconteceu antes da transmissão e, portanto, o que nós herdamos em termos de contrato transmitido já tinha esta realidade de poucos anestesistas. (o HBA deixou de ter gestão Público-privada em janeiro).

O facto de terem só dois anestesistas por urgência também implica que os médicos façam mais bancos?

É igual. O que nós devíamos ter em termos de escala de urgência seriam três anestesistas. Era o mais correto e é o que estamos agora - volto a dizer - com recurso aos prestadores de serviços já estamos a tentar voltar a ter escadas com três elementos, mas houve dias em que tivemos escalas com dois elementos e portanto isso foi mais o que condicionou a capacidade de resposta.