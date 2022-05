Ucrânia ganha Eurovisão, Portugal fica em nono lugar

A Ucrânia é a grande vencedora do Festival da Eurovisão de 2022, realizado em Turim, Itália. Os Kalush Orchestra conseguiram 631 pontos, com a canção "Stefania", e conquistaram o primeiro lugar, com uma votação massiva do público. A portuguesa MARO ficou em nono lugar.

Em segundo lugar, ficou o Reino Unido, amealhando 466 pontos, seguido da Espanha, com 459.

A participação portuguesa, com a música "Saudade, Saudade", conseguiu o nono lugar, arrecadando um total de 207 pontos. Trata-se da 7.ª melhor classificação de Portugal na Eurovisão.