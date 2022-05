Uma vida nova a mais de seis mil quilómetros de Odessa

Veja também:

Quase um mês depois de terem chegado a Portugal, Dmytro e Olesya já têm uma rotina semelhante à que deixaram em Odessa, na Ucrânia. A mãe, Natália, conseguiu matriculá-los e à irmã mais nova no Agrupamento de Escolas do Restelo. Dmytro, de 11 anos, e Olesya, de 13, estão os dois na escola de 2.º e 3.º ciclo Paula Vicente, no 5.º e 7.º ano, respetivamente. Diana foi colocada no básico.

Os irmãos apanham o autocarro ao pé de casa todos os dias às 8h00, chegam à escola 15 minutos depois. Dmytro já chega atrasado, porque as aulas do 5.º ano começam às 8h00, mas confessa que “prefere ficar mais 15 minutos na cama” para ir com a irmã no autocarro. Já Olesya chega sempre a tempo, as aulas para ela começam às 8h30 e enquanto aguarda come qualquer coisa no bar da escola.

Paula, funcionária do bar, tem autorização para dar aos alunos refugiados o pequeno-almoço e o lanche de reforço durante a manhã, custos que são suportados pela escola.