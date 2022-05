Limpeza de terrenos. "​A erva está sempre a crescer, está a ver?"

Manuel Vale, garante que os terrenos são limpos duas a três vezes por ano, mas declara “eu vou cortar mais, pronto”. O proprietário realça que limpou os terrenos várias vezes, mas a chuva tardia, fez crescer a vegetação novamente.

Justificações que já não são aceites no período de fiscalização que está a decorrer. Esta não é a primeira passagem de elementos da GNR pelas propriedades de Manuel Vale. O Capitão Óscar Capelo, chefe da secção do SEPNA, do comando territorial da GNR da Guarda, mostra num smartphone, uma aplicação que monitoriza. “Temos uma aplicação que a GNR usa, onde o ponto já está referenciado. Um incumprimento em março que passou a cumprimento agora. Não chega a haver incumprimento, a gestão dos combustíveis está feita", exemplifica. "Usamos sistemas de monitorização e georreferenciação. Um smartphone com uma aplicação onde inserimos os dados, que compila toda a informação no terreno”, explica o Capitão Óscar Capelo.

Coimas dos 140 aos 5.000 euros para pessoas singulares

Entre 21 de fevereiro e o final do mês abril, foram sinalizadas as situações potenciais de perigo. “Falámos com os proprietários e os presidentes de junta. Explicámos que na gestão, dentro das faixas de combustível, deve haver um desrame das árvores, as que sejam superiores a 8 metros devem ser desramadas, inferiores, desrama-se apenas a parte inferior. Muitos proprietários pensam que é limpar tudo, mas é gerir”, sublinha o Capitão Óscar Capelo, chefe da secção do SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, do comando territorial da GNR da Guarda.

As coimas oscilam, quando se trata de pessoas singulares, entre os 140 aos 5.000 euros, e dos 800 a 60 mil euros para pessoas coletivas e estas têm sempre de realizar os trabalhos e não o fazendo, deverá atuar a câmara municipal que depois pedirá o ressarcimento aos proprietários. “O apelo que deixamos, é que estamos sempre a tempo de fazer essa gestão de combustível. Apesar de já ter iniciado a fiscalização, estamos sempre a tempo”, insiste o Capitão Óscar Capelo, adiantando que “no próximo mês fiscalizarão as redes rodoviárias e ferroviárias e o transporte de eletricidade e gás natural”.

Nesta fase de fiscalização tem também início a rede nacional dos postos de vigia, ativos no dia 7 de maio, guarnecidos com operadores, com vigilância mais assídua do espaço florestal.