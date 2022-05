Kiev ou Kyiv? Mais do que uma dúvida linguística

Em conversa com a Renascença acrescenta que “aquilo que alguns manuais da política nacional aconselham é utilizar o termo Moldávia para nos referimos ao país que tem assento na ONU, que é considerado aceite como um Estado independente pela comunidade internacional”.



“Devemos reservar o termo Moldova, que no fundo é Moldávia em moldavo (idioma falado na Moldávia), para nos referirmos às partes do território da Moldávia que são reclamadas pela Rússia, e a províncias e partes da Roménia e da Hungria, onde se fala moldavo”.

A presença da NATO/OTAN no conflito

Não são apenas os nomes de países e cidades do leste europeu que geram dúvidas. Há certos termos que diferem até mesmo na sigla utilizada. Apesar do nome em português ser Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Portugal ouvimos sempre falar na NATO. NATO é a sigla americana/inglesa, North Atlantic Treaty Organization.

Contudo, se um português estiver em conversa com um brasileiro, ouvirá, certamente, OTAN. Levanta-se a questão: Porque usa o Brasil a sigla portuguesa e Portugal a sigla inglesa?

Quanto a esta dúvida, João Veloso não apresenta tanta certeza. “Eu não encontro nenhuma explicação para o Brasil utilizar a sigla a partir do nome português e nós usarmos a sigla americana/inglesa”, confessa.

No entanto, o especialista apresenta o seu ponto de vista tendo em conta o campo fonológico. Dentro da área da linguística, João Veloso é fonólogo. Partindo desse ponto, o entrevistado pondera existir “uma explicação de ordem fonética que tem a ver com os sons em português. Há mais palavras com estrutura semelhante a NATO, que é a consoante-vogal, consoante-vogal. Nato, pato, bato, rato, por exemplo. Tudo palavras terminadas em vogal oral, há muito poucas palavras terminadas em vogal nasal”.