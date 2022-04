"Queremos que o Diálogo Social seja a base do crescimento", garante da Ministro do Trabalho

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho esteve no Congresso da UGT, que decorre até este domingo, em Santarém, para garantir que o Executivo está apostado no Diálogo Social. E como há atraso, devido à queda do Governo, agora é preciso acelerar para negociar a Agenda para o Trabalho Digno e um Acordo de Rendimentos e Competitividade, que o primeiro-ministro quer concluir até ao fim do primeiro semestre.

Ana Mendes Godinho deixou também uma ideia que, obviamente, foi muito aplaudida pelos mais de 700 delegados ao Congresso da UGT: “A austeridade não foi, não é, não pode ser, nunca será, a solução para os problemas do país. Os tempos de crise não podem ser pretexto para o ensaio de modelos ideológicos que se baseiam no castigo ou no corretivo aos trabalhadores, no travão ao bem - estar das famílias, no salve-se quem puder”.

O elogio à disponibilidade constante da União Geral de Trabalhadores para apostar no diálogo e na Concertação foi sobejamente elogiada por vários intervenientes durante a manhã, nomeadamente pelo atual presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, e que deverá ver o seu mandato renovado nos próximos dias.

Para Assis, é bem claro que “a UGT tem prestado serviços inestimáveis Portugal” e “sem esta central sindical nunca teriam sido assinados acordos de Concertação Social”.

Do Presidente da República – numa gravação - veio também um elogio à UGT, “que acompanha o avanço da Democracia portuguesa”.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que vem aí um novo ciclo 8coincidente para a U”GT, Governo e Presidência) muito exigente e cheio de desafios, que fazem apelo também à criatividade. Com a recuperação da pandemia, o enfrentar dos efeitos da guerra na Ucrânia e o desafio do uso dos fundos estruturais, nomeadamente o PRR: tem de se muito de reconstrução e de resiliência, não poe ser apenas de recuperação”, sublinhou o Presidente.