Carlota tem Esclerose Múltipla desde os 16 anos. "Cresci demais para a minha idade"

Aos 20 anos, Carlota Caramelo conhece bem os sintomas mais comuns da Esclerose Múltipla (EM) e fala com o à vontade de quem aceita e enfrenta esta doença há quatro anos. Mas não foi sempre assim. Quando ouviu o diagnóstico da boca do médico, o seu corpo gelou.

“Nestes quase quatro anos, o meu maior suporte foi a minha mãe, sempre do meu lado”, apressa-se a sublinhar, mas valorizando, também, o apoio do namorado.

Revela que já foi convidada para ir à televisão para falar da doença. “Disto eu sei tudo. Fui à televisão e toda a gente se admirou com a minha calma”, conta Carlota, mostrando no telemóvel os diferentes tons de cabelo.

“Mudo muitas vezes a minha cor de cabelo, azul, roxo, loiro, cor-de-rosa”, recorda, aproveitando o momento para falar de outro perfil no Instagram.

“A minha rica amiga”, é o nome da página que criou há dois anos, na expectativa do seu caso raro ter eco de outras vozes juvenis. “No hospital, em Coimbra, só encontrava mulheres. Só encontrei um rapaz com 25 anos. Da minha idade não encontrei ninguém e foi aí que criei a página, onde conheci online outros casos da minha idade. Depois tive muitas pessoas a dizerem-me que passam pelo mesmo. E encontrei pessoas da minha idade com quem posso falar abertamente e que me entendem”, conta a jovem, acrescentando que também criou a página para “divulgar a sua história e ajudar alguém”.

Porquê este nome? “Porque a esclerose múltipla vai ser a minha amiga para o resto da minha vida.”

Carlota garante que ganhou amizades no percurso e que as melhores amigas “são as enfermeiras, com quem se vai cruzando e partilhando as novas tatuagens ou a nova cor de cabelo”.

No início? “Muito medo”

Quando fez a primeira publicação no Instagram “teve uma dimensão incrível”. “No início senti muito medo porque era nova e vi que ia ficar comigo para o resto da minha vida, mas agora não tanto, porque sei que a medicina está mais avançada e sempre que precisar de ajuda sei que vão estar lá para mim”, reconhece a jovem, jovem natural de Vinhó, mas a viver e a trabalhar em Gouveia.

Nesta entrevista não esconde que gostava de sair para o estrangeiro e lamenta que os exames no final do secundário não tenham corrido da melhor forma. “Não consegui fazer os exames, por crises que tive e correu mal. Quando estava no 12.º ano sonhava ir para farmácia ou imagem médica e radioterapia, mas tinha sempre grandes crises de ansiedade e não conseguia passar dali”, relembra.

“Ao início não aceitei. Mas a doença permitiu-me conhecer muita gente e desenvolveu-me muito mais. Normalmente, conheço gente mais velha, casos assim de 16 anos, são raros”, garante.