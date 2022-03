Quatro milhões de portugueses usam Cartão Continente. Que dados tem a empresa sobre os clientes?

Os dados bancários dos clientes do Continente Pay não foram comprometidos pelo ataque informático de que a empresa foi alvo na madrugada desta quarta-feira, revelou à Renascença a Sonae MC.

A dona da cadeia de lojas Modelo e dos hipermercados Continente acrescenta, em comunicado, que “no âmbito do ataque informático de que a MC foi alvo, a empresa assegura que, no que se refere ao Continente Pay, o Continente não tem qualquer acesso a dados bancários dos clientes. Essa informação é do domínio único e exclusivo da entidade financeira”.

O Continente Pay é uma funcionalidade da aplicação do Cartão Continente que permite adicionar cartões bancários, para pagar compras através do telemóvel.

Sobre os restantes dados dos clientes, a empresa não adianta, para já, qualquer informação.

O Cartão Continente, o cartão de fidelização do supermercado da Sonae MC, é utilizado por uma grande percentagem da população portuguesa. Segundo dados divulgados pela empresa, em 2021, quatro milhões de portugueses usaram o cartão de descontos.

Mas que dados pessoais guarda a empresa dos clientes?

Numa investigação que sairá na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, a Renascença apurou que o Continente, “por questões de segurança e privacidade da informação”, usa bases de dados diferentes para o Cartão Continente e para o Continente Online.

A base de dados Continente Online guarda menos dados do que a do cartão de fidelização. O Continente tem acesso a nome, e-mail, telefone e NIF do cliente. Já o Cartão Continente tem mais alguns dados: telefone, morada completa, data de nascimento, género, número de pessoas do agregado familiar, documento de identificação e dados de faturação, além do histórico de todas as compras.

O Continente diz não haver lugar a perfis automatizados no tratamento de dados. Já o Cartão Continente diz que os dados de consumo registados no cartão “são utilizados para o desenvolvimento, gestão e comunicação de ofertas gerais e de ofertas personalizadas de produtos, bens e serviços ajustadas aos seus interesses. Os perfis são evolutivos e baseados no histórico de transações, sendo que nenhum perfil é criado exclusivamente com base em decisões automatizadas”.

Qual o problema de analisarem os nossos dados de consumo em troca de vales de desconto?

Caso os dados pessoais dos clientes do Cartão Continente tenham sido comprometidos, isso pode significar um acesso a dados de grande parte da população portuguesa - dados que, quando combinados, podem ser considerados sensíveis.

Sobre os dados de consumo recolhidos por grandes estabelecimentos comerciais em troca de descontos, Luís Antunes, diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto, diz ter muito cuidado: “eu não tenho coisas grátis porque não gosto de pagar com a minha pessoa”, diz.

O professor da Universidade do Porto dá um exemplo concreto: “se eu consumir um quilo de arroz de dois em dois meses, recebo 15 dias antes um vale de desconto para arroz para me fidelizar. Até aqui, os meus amigos dizem ‘porreiro’”.

“Mas se eu comprar os meus contracetivos numa destas superfícies comerciais, nunca nenhum amigo meu me disse que recebeu um vale desconto para comprar os contracetivos. E porquê? Porque estas superfícies não querem dar a entender ao comum cidadão o quão intrusivas conseguem ser na nossa privacidade, e dizer ‘eu sei que consomes uma caixa dois em dois meses, portanto pega lá um vale, senão daqui a nove meses eu vou-te mandar é puericultura’”.

“Do ponto de vista tecnológico, um quilo de arroz ou uma caixa de preservativos é igual, é um objeto que tem um padrão de consumo” , lembra o professor.

“Neste aspeto, a tecnologia é agnóstica. Mas o grau de intrusão na nossa intimidade ficaria a nu se me mandassem um vale de contracetivos”, sublinha.