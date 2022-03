Stress induzido por notícias da guerra: "Tudo isto é muito novo e bárbaro ao mesmo tempo"

Consumir com moderação

Marta Rebelo conhece-se. Como já viveu uma depressão, diagnosticada pela primeira vez aos 26 anos, está desperta para questões de saúde mental. “Temos a mania de que o que se passa nas nossas cabeças é muito único, mas a minha experiência é que sentimos todos a mesma coisa. É extraordinário como é repetitivo”, diz.

Em fevereiro, assim que se apercebeu que estava a descompensar, por causa do consumo de notícias sobre a guerra na Ucrânia, teve uma conversa consigo própria: “Minha amiga, tu não vais ficar doente. Os teus níveis de ansiedade disparam, não consegues dormir, não consegues produzir. E não vais mudar absolutamente nada no decurso da guerra por estares a entrar nesse registo.” (Mais tarde, escreveu uma crónica para a revista “Visão” a relatar a sua experiência e descoberta.)

Sozinha, tomou a iniciativa de impor uma dieta: “Comecei a limitar o meu acesso a informação.” Deixou de ver ou ouvir notícias logo de manhã; de acordar e “fazer 'scroll'” nas redes sociais – o que não foi fácil, tendo em conta que são parte essencial da sua vida profissional. “Isto [a guerra] vai durar muito tempo e eu quero continuar a sentir-me indignada como estou a sentir-me”, explica.

A opção de Marta foi acertada: uma dieta noticiosa equilibrada em tempos de guerra é essencial para salvaguardar a saúde mental, defende a Ordem dos Psicólogos (OP). Ainda na semana passada, a OP emitiu uma série de recomendações destinadas aos órgãos de comunicação (mas não só) sobre como dar notícias sobre a guerra.

À Renascença, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, sublinha que “Headline Stress Disorder” ainda não é um diagnóstico reconhecido. Todavia, nota, “a exposição a situações traumáticas não se faz só por via direta, no evento em si, mas também por via indireta, através dos meios de comunicação, redes sociais ou outras formas de comunicação”.

Um indivíduo pode, por isso, “desenvolver sintomatologia de stress pós-traumático, recorrência de imagens mentais” mesmo sem nunca ter presenciado os acontecimentos, só de ler ou ver notícias. Pode “ter problemas de insónia”, começar a sentir-se ansioso ou deprimido, com acontece com Marta.

De acordo com Sofia Ramalho, os jornais e televisões devem ter em atenção que quando comunicam “estão a suscitar sentimentos do outro lado”. Devem, então, ter uma “comunicação de risco controlada”; na televisão, por exemplo, moderar o número de vezes que passam ou divulgam alguns conjuntos de imagens.

Uma das preocupações principais, defende a especialista, devem ser as crianças: “têm uma perceção de risco muito aumentada”, percecionam o risco de forma “permanente, como que se estivesse a acontecer a toda a hora”.

No gabinete de Mauro Paulino, uma mãe já desabafou: “Até a minha filha com quatro anos já olha para a televisão e diz: 'está tudo estragado'.” Para o psicólogo clínico, “sem minimizar a guerra”, é preciso “normalizar o sentimento da criança”. Ao mesmo tempo, reduzir a exposição às notícias ao mínimo, em particular às mais novas – do pré-escolar ao ensino primário.