Fruta do Oeste. Produtores avisam que preços devem acompanhar subida dos custos

A estas despesas acrescem ainda os aumentos do salário mínimo, no início do ano. Uma situação “importante”, para o presidente da assembleia-geral da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha.

Armando Torres Paulo diz à Renascença que o acréscimo foi significativo, pois “estamos no mundo rural onde a maior parte dos funcionários ou tem um salário mínimo ou muito próximo”. No entanto, quase todos os funcionários, independentemente do seu salário, receberam um aumento, o que fez crescer a despesa.