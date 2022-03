Grainhas de hoje, Bagos d’Ouro de amanhã. Associação prepara estudantes para a vida

Luís refere ainda que o papel da associação é fundamental na região do Douro, “uma região que tem excelentes oportunidade e, mesmo assim, continua um bocado desvalorizada”. “A associação tem como objetivo não só ajudar as crianças a crescer, mas a fazer com que elas, depois, no futuro ajudem outros; ou seja, ao ajudarem-nos nós, estão a ajudar o Douro também”, completa.

Beatriz Pires, 21 anos, de Alijó, está no 1º ano de mestrado em Psicologia da Edução e na Bagos d'Ouro entrou através de um irmão, há mais ou menos um ano. Sente que o apoio é importante e já está a “apoiar um menino que anda no 7º ano”. “Dou-lhe apoio ao nível dos trabalhos de casa, preparação para os testes e não me foco apenas numa disciplina, mas dou apoio de um modo geral. E, além disso, ajudo também a organizar-se e a ter momentos de estudo”, conta.

A missão não é fácil, diz, “mas eu acho que, quando temos vontade e quando gostamos daquilo que estamos a fazer, é tudo mais simples”.

Jovens chamados a transformar as comunidades

Todos estes jovens universitários participaram no “Take Action Uni”, um encontro que permitiu que todos se conhecessem presencialmente, partilhando as suas experiências universitárias, as dificuldades que vão ultrapassando e as vitórias que vão conquistando.

Mas, mais do que isso, este fim de semana de atividades destinou-se a desenvolver competências pessoais e a promover o autoconhecimento, tendo em conta dois objetivos principais: por um lado, começar a preparar estes estudantes para integrarem o mercado de trabalho; por outro lado, motivá-los a integrarem programas de voluntariado que os levem a impactar as suas comunidades, inspirar, por exemplo, a que venham a tornar-se voluntários da própria Bagos d’Ouro, acompanhando outras crianças e jovens.

“Foi um fim de semana com um foco no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, com vista a uma atitude de liderança face à comunidade. Estes miúdos são ‘bagos’, mas com muito potencial e que podem realmente ter um impacto transformador no futuro do Douro”, conta a coordenadora Social Local da Associação Bagos d’Ouro.