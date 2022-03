Antiga escola primária de Seia é a nova casa de 20 crianças órfãs ucranianas

A profissional de saúde vai seguir no autocarro com direção à Polónia para trazer 20 crianças órfãs. Mas antes, organiza os donativos de particulares e empresas que chegam à antiga escola primária.

“Estamos a ultimar algumas obras, nomeadamente nas casas de banho, com mais bases de duche. Aqui será uma sala, uma copa, e os quartos, três em cada um dos dois pisos, mais ou menos já organizados, com donativos de empresas, particulares. Fica uma família no andar de baixo e outra no andar de cima”, aponta, salientando que “a casa tem aquecimento central e têm uma área de estudo, para continuarem a ter aulas via internet e depois serão integrados.”