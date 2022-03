"​Aqui tenho qualidade de vida". Marta não troca Castelo Branco "por nenhum lugar do mundo"

"E vem muita gente aqui ao Kartódromo?" Assim começou a conversa com Marta Jesus, a jovem de colete amarelo na berma do kartódromo de Castelo Branco que tirava fotografias, enquanto alguns elementos que participavam na "fam" aceleravam na pista de karts.



A resposta veio de imediato e com números rigorosos de visitantes, quem são e de onde vêm, os dados sobre as pistas e os campeonatos. Tudo na “ponta da língua”, ou não se tratasse, afinal, da responsável pelas Relações Públicas do Autódromo de Castelo Branco.

É, apenas, uma das muitas atividades desta jovem que já correu mundo à conta do título “Miss Castelo Branco” ganho em 2016 e da paixão que tem por motas e carros. Mas como “as conversas são como as cerejas”, falou-se e tudo um pouco: das paixões às dificuldades dos jovens em arranjar emprego estável e casa que possam pagar, dos encantos e motivos de interesse da região ao muito que é preciso fazer para atrair visitantes. E da certeza de Marta: “não troco Castelo Branco por nenhum lugar no mundo”.



Castelo Branco tem muito potencial turístico e ainda há muito por explorar

“Estas iniciativas (fam trip ou viagens de promoção de um destino) são muito importantes porque as pessoas não sabem o muito que aqui há para conhecer e são uma boa oportunidade para lhes mostrar que há bons motivos para virem até Castelo Branco passar uns dias. E o Interior também já percebeu que tem potencial para atrair muita gente e diferentes públicos. E quando experimentam, têm vontade de voltar”, diz Marta Jesus, com entusiasmo.

Entre os motivos de interesse está, obviamente, o “seu” Kartódromo, inaugurado há dois anos. Mesmo com uma pandemia a trocar-lhe as voltas, no primeiro ano de funcionamento recebeu 16 mil visitantes: grupos de amigos ou de empresas para team building, famílias e participantes de torneios e campeonatos nacionais ou de Espanha. Também há quem traga o seu próprio kart e use as instalações para treinar.

Com o alívio das restrições, há vontade de viajar e Marta espera que nos próximos tempos cheguem mais visitantes à região de Castelo Branco, onde, na sua opinião, “há uma qualidade de vida que não se encontra noutros locais, nomeadamente nas grandes cidades de Lisboa e Porto”.

Com uma licenciatura em Turismo concluída há dois anos no Instituto Politécnico de Castelo Branco, Marta afirma – com alguma “propriedade” – que há muito para fazer e para mostrar, “há um grande potencial que precisa de ser explorado”. Não apenas na cidade, mas também nas freguesias.

E dá como exemplo a sua, Alcains, que se tornou mais familiar para os portugueses por ser a terra natal do Presidente Ramalho Eanes. “É um orgulho imenso para todos nós”. É também uma terra afamada pelo queijo e que alberga o Museu do Canteiro, dedicado aos homens que trabalham a pedra, especialmente o granito característico da região.

Mas para Marta, também seria interessante apostar no Turismo Religioso, valorizando e mostrando o conjunto de capelas que existem na freguesia, mas que estão quase sempre fechadas. Sem esquecer o Turismo de Natureza.