Sabores de Chaves está de volta para “retomar o caminho da esperança”

“Arroz de Fumeiro solidário” para ajudar famílias carenciadas

Uma das grandes novidades do evento, este ano, é a oportunidade de degustar em casa o típico Arroz de Fumeiro, que está associado a uma iniciativa solidária.

O “arroz de fumeiro solidário”, terá um custo de 2,5 euros por dose, será confecionado pela Escola Profissional de Chaves e acondicionado em doses individuais de forma a poder ser transportado e degustado fora do recinto. As receitas reverterão integralmente para as famílias carenciadas do concelho.

O presidente da Câmara de Chaves lembra que “em regra, todas as situações de pandemia, de desastre ou de convulsões têm incidência mais severa e mais violenta em quem menos tem e nós sentimos ao longo destes quase dois anos que algumas famílias foram atacadas naquilo que é o limiar da sua condição e quase da sua dignidade”.

“Já que não temos espaço de gastronomia, quisemos encontrar um motivo, uma razão e um fundamento de solidariedade. E esse fundamento traduz-se primeiro na afirmação de um prato de que nós queremos dar também a maior relevância e, ao mesmo tempo, com a venda deste produto poder adquirir bens no comércio tradicional, e bens de primeira necessidade, para entregarmos às famílias mais carenciadas, e que lutam, e muitas vezes, com situações desesperadas para terem um mínimo de subsistência que é o mínimo de dignidade, que é terem alimento”, esclarece.