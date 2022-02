Português cria hidrogel de pimenta para combater cancro do cérebro

A cura do cancro do cérebro pode estar num hidrogel de pimenta? É uma terapêutica que está a ser desenvolvida por João Seixas, cientista da TargTex, uma empresa spin-off do Instituto de Medicina Molecular.

Consiste em aplicar a piperlongumina - um composto natural que se encontra em algumas plantas de pimenta, específicas do sul asiático - num hidrogel, aquando da cirurgia, dentro da cavidade cerebral, especificamente no local de onde foi parcialmente extraído o tumor.

Em entrevista à Renascença, Joao Seixas explica que a descoberta surge na “sequência de um estudo que já tem vindo a ser desenvolvido, desde 2018, no laboratório do professor Gonçalo Bernardes, no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, onde a equipa de investigadores descobriu que através de um algoritmo de inteligência artificial, que uma molécula já existente na literatura, chamada piperlongumina, um produto natural que existe nas plantas e algumas plantas de pimenta, ativa ou bloqueia, neste caso, um recetor específico em células tumorais e em células tumorais de glioblastoma”.