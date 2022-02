Vacinação 5-11. "Não há duas vozes na Ordem dos Médicos", garante Miguel Guimarães

Para Miguel Guimarães, não podem restar dúvidas: "pela Ordem falará o bastonário e a Ordem não deve criar mais dúvidas junto da sociedade civil. Isso é que não pode acontecer", porque "mesmo quando as pessoas não invocam a sua categoria dentro da Ordem, é muito difícil tirarmos a capa à segunda-feira e vestirmos na terça-feira. As pessoas olham sempre para nós por aquilo que, no momento, estamos a representar".

Bastonário não interfere em matéria disciplinar

Sobre eventuais consequências disciplinares desta queixa apresentada por 16 clínicos ao Conselho Disciplinar, Miguel Guimarães diz não conhecer o seu conteúdo, nem os argumentos.

Mas, mesmo que soubesse, "essa é uma matéria dos conselhos disciplinares, não tem nada a ver com o Conselho Nacional da Ordem". Logo, não é da competência do bastonário.

Questionado, também, sobre o timing desta queixa e sobre o facto de o próprio bastonário poder avançar com uma ação junto dos órgãos disciplinares da Ordem em casos como este, sem ter de esperar por uma ação externa à Ordem, Miguel Guimarães argumenta que não tem por hábito discutir questões relacionadas com os colégios de especialidade enviando exposições para os conselhos disciplinares.

As exceções são os casos de "médicos que prevaricaram de forma clara, objetiva e reiterada e há alguns casos conhecidos", como o caso do bebé sem rosto, de Setúbal, em que foi o próprio bastonário a enviar uma queixa para o Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos.

"Em termos práticos, as questões que têm a ver com a representatividade, com o facto de haver opiniões diferentes, são discutidas no órgão nacional da Ordem", conclui Miguel Guimarães.

Jorge Amil Dias. "Nunca falei em nome da Ordem"

Contactado pela Renascença, o presidente do colégio de pediatria não comenta a queixa apresentada contra si na Ordem dos Médicos e garante "respeito pelo estatuto da Ordem dos Médicos".

"Nunca falei em nome da Ordem e o senhor bastonário sabe bem disso", assegura Jorge Amil Dias.